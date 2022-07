Non c’è pace in queste notti d’estate a Chivasso. Le scorribande delle baby gang ormai non si contano più: dopo le panchine distrutte in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa di una decina di giorni fa, e dopo un ennesimo regolamento di conti tra giovani in via Torino, martedì sera i vandali hanno colpito di nuovo.

Questa volta in via Italia.