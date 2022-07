CHIVASSO. “Sembra di essere a Porta Palazzo”. Piazza Garibaldi e il tratto di via Roma vicino alla stazione ferroviaria in queste ultime settimane stanno diventando terra di nessuno. “Un Far West”, protestano i residenti e i commercianti della zona per gli schiamazzi notturni, le bottiglie buttate per terra, gli sputi sulle vetrine.

Chiedono alle autorità maggiori controlli e all’amministrazione comunale di intervenire per rendere questo angolo di città più sicuro e tranquillo.

