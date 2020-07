Anno dopo anno il “Golf Club Settimo” è diventato sempre di più una certezza ed un punto di riferimento per gli amanti del golf, della buona cucina e del padel. La location è incantevole, immersa nel verde e attira tanti golfisti e non solo: difatti questa è anche una vera e propria meta turistica e ricettiva grazie alla presenza dell’hotel e ristorante “L’ultimo Borgo”, raffinato ed elegante, con la cucina gestita dal superbo chef Gabriele Santolin e dal fratello Roberto. In questa meravigliosa location è possibile organizzare matrimoni, feste, cerimonie, eventi aziendali e quant’altro.

Ovviamente il golf resta una parte fondamentale del tutto. Lo staff dirigenziale guidato dal presidente Simone Bressan ha dato vita alla scuola golf, che vede come insegnanti i maestri della “Giuseppe Bertaina Golf School”, numeri uno a Torino e provincia. I circa 200 soci hanno la possibilità di allenarsi su un campo pratica composto da tre buche: un par 3 e due par 4. Possono così allenarsi senza doversi spostare in un campo più grande, ma stando in questo a cui viene fatta una manutenzione continua e a cui si apportano continuamente migliorie. In questo 2020, causa Covid, si è dovuto ridimensionare il circuito di gare, che da 24 sono passate a 13. Nonostante questo il “Golf Club Settimo” è comunque riuscito a mantenere gli sponsor e ha persino aumentato la collaborazione con la “Vivigolf”, consolidando la partnership per il terzo anno di fila. Ad ottobre ci sarà la finale di gara e verranno eletti i campioni sociali. Ci si augura, nel 2021, di poter riprendere a gareggiare col circuito completo.

Dal 2019 è presente anche il campo da padel, una disciplina sportiva in grandissima crescita e che si abbina perfettamente al golf, dato che consente di fare quell’attività aerobica che manca al golf e garantisce divertimento e possibilità di essere praticata sia dai giovani che dai meno giovani.

Un club a cui non manca davvero niente, il “Golf Club Settimo”. Una garanzia.

Info: “Golf Club Settimo”, indirizzo: via Strada Cebrosa 166 – Settimo Torinese, presidente: Simone Bressan, contatti: 0118975846 e info@golfsettimo.it, sito internet; www.golfsettimo.it, pagina Facebook: “GOLF CLUB SETTIMO”, profilo Instagram: “Golf Club Settimo”

