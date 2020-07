GOLF. Il Golf Club Settimo partecipa in massa alla Prosecco Cup

Sabato 18 luglio il Golf Club Settimo ha partecipato in massa alla tappa della Prosecco Cup che si è svolta al Circolo Golf Torino La Mandria. Capitanati dal presidente Simone Bressan, i golfisti settimesi si sono resi protagonisti di belle performance sui green: in particolare da evidenziare il secondo posto di Gianluca Spagnuolo in seconda categoria con 43 punti.

