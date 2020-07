SETTIMO. Da lunedì l’area pedonale di via Italia si allunga (Comunicato)

A partire dal 13 luglio, la ZTL, area pedonale, di via Italia si allungherà nelle due direzioni: fino a via Garibaldi sul lato nordovest, fino a via Buonarroti sul lato sudest. Avremo un’isola pedonale più bella e di maggior respiro, una passeggiata più gradevole e attrattiva, e una città sempre più vivibile e a misura di pedone.

La modifica della viabilità cambierà il volto del centro storico, e prenderà forma in un progetto di riqualificazione urbana che sarà illustrato nei dettagli nei prossimi giorni.

Con la nuova viabilità i residenti nei tratti di via Italia interessati dalla pedonalizzazione potranno continuare ad accedere con le auto alle loro proprietà e avranno diritto ad abbonamenti agevolati alla zona blu. Le vie trasversali all’isola pedonale, ad eccezione di via Roma, resteranno aperte ai veicoli. Per consentire un migliore accesso al centro da chi proviene da via Torino, inoltre, verrà cambiato il senso di marcia del tratto di collegamento fra via Chiomo e via Teologo Antonino.

Nei prossimi giorni, per permettere la realizzazione dei lavori, anche i residenti dei tratti di nuova pedonalizzazione di via Italia dovranno rispettare alcune limitazioni temporanee:

Lunedì 13 luglio

dalle 7 alle 20 l’accesso sarà consentito ai residenti nei tratti di nuova pedonalizzazione compatibilmente con le operazioni di pulizia propedeutiche ai lavori.

Martedì14 luglio

Lato Est: dalle 7 alle 20 è vietata la circolazione nel tratto di via Italia fra via Buonarroti e vicolo Chiari anche ai residenti e ai fornitori degli esercizi commerciali. I residenti potranno eccezionalmente accedere soltanto dal lato di via Matteotti.

Lato Ovest: dalle 7 alle 12 è vietata anche ai residenti e fornitori la circolazione nei primi 20 metri di via Italia a partire dall’incrocio con via Garibaldi. Residenti e fornitori potranno accedere da via Teologo Antonino.

Mercoledì 15 luglio

Lato Est: dalle 7 alle 20 è vietata la circolazione anche a residenti e fornitori nel tratto di via Italia fra vicolo Chiari e via Matteotti. Residenti e fornitori potranno accedere dal lato di via Buonarroti.

Per informazioni ulteriori o per ricevere chiarimenti si può contattare l’urp al numero 0118028235 o all’indirizzo urp@comune.settimo-torinese.to.it

L’Amministrazione Comunale