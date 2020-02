SCI ALPINO. Il sole bacia la terza tappa di Coppa Canavese a Pila

Si è svolto domenica 8 febbraio a Pila, sulla pista Nouva, il terzo appuntamento stagionale dedicato allo sci alpino della Coppa Canavese, la classica manifestazione canavesana giunta alla sua 45a edizione. Sono stati ben 170 i partenti – in linea con i precedenti appuntamenti – a darsi battaglia in una giornata di sole nella località di Gressan. Due i percorsi preparati, ormai una consuetudine per questo tipo di competizioni.

In gara 1, con un percorso più impegnativo, riservato agli atleti più esperti, gli atleti si sono sfidati lungo un tracciato di 37 porte, che ha determinato diversi abbandoni. Successo a Pila di Federico Carbonato dello Sci Club Forno con il riscontro cronometrico di 1’01”84, mentre in campo femminile il miglior tempo è stato fatto registrare da Giulia Sardi dello Sci Club Canavese in 1’06”09. Gara 2, invece, dedicata ai più piccoli (Super-Baby, Baby e Cuccioli), con 23 porte, più regolare, ma non meno emozionante. La vittoria è andata a Jean Claude Comè dello Ski Team Arp con il tempo di 40”45; in campo femminile, la migliore è risultata Arianna Grosso dello Sci Club Valchiusella in 42”93.

Di seguito i podi di tutti i protagonisti a Pila, suddivisi nelle 17 categorie presenti.

SUPER-BABY FEMMINILE

1° Alice Malusà (Sci Club Valchiusella); 2° Margherita Bovio (Sci Club Valchiusella); 3° Agnese Marchiando (Sci Club Gran Paradis).

SUPER-BABY MASCHILE

1° Edoardo Teppa (Sci Club Gran Paradis); 2° Paolo Gays (Sci Club Forno); 3° Stefano Consolandi (Sci Club Ivrea).

BABY FEMMINILE

1° Arianna Grosso (Sci Club Valchiusella) 2° Joelle Comè (Ski Team Arp); 3° Anna Rita Patrizi (Sci Club Valchiusella).

BABY MASCHILE

1° Riccardo Menaldino (Sci Club Valchiusella); 2° Emanuele Fava (Sci Club Gran Paradis); 3° Manuel Pace (Sci Club Valchiusella).

CUCCIOLI FEMMINILE

1° Marta Milano (Sci Club Forno); 2° Alice Seren Bernardone (Sci Club Valchiusella ); 3° Viola Micol Orsingher (Sci Club Canavese).

CUCCIOLI MASCHILE

1° Jean Claude Comè (Ski Team Arp); 2° Ivan Gambera (Sci Club Canavese); 3° Alessandro Quagliotti (Sci Club Gran Paradis).

RAGAZZI FEMMINILE

1° Giulia Sardi (Sci Club Canavese); 2° Elena Marengo (Sci Club Forno); 3° Chiara Pe (Sci Club Gran Paradis).

RAGAZZI MASCHILE

1° Marco Brunetto (Sci Club Forno); 2° Massimo Nicola (Sci Club Canavese); 3° Dario Gambatesa (Sci Club Volpianese).

ALLIEVI FEMMINILE

1° Erica Vota (Sci Club Forno); 2° Cecilia Brunetto (Sci Club Forno); 3° Sofia Bertoldo (Sci Club Valchiusella).

ALLIEVI MASCHILE

1° Leonardo Bombaci (Sci Club Ivrea); 2° Edoardo Thiebat (Sci Club Valchiusella); 3° Francesco Boverio (Sci Club Forno).

GIOVANI FEMMINILE

1° Martina Merlotti(Sci Club Valchiusella); 2° Angelica Crupi (Sci Club Valchiusella); 3° Erika Salbego (Sci Club Gran Paradis).

GIOVANI MASCHILE

1° Zeno Cadoni (Sci Club Ivrea); 2° Edoardo Viglietti (Sci Club Canavese); 3° Alberto Pizzato (Sci Club Valchiusella).

SENIOR MASCHILE

1° Federico Carbonatto (Sci Club Forno); 2° Riccardo Gregori (Sci Club Ivrea); 3° Marco Carbonatto (Sci Club Forno).

SENIOR FEMMINILE

1° Elisa Oberto (Sci Club Forno); 2° Silvia Morselli (The Hungry Ski Team); 3° Martina Carraro (Sci Club Forno).

MASTER A

1° Alberto Perino (Sci Club Valchiusella); 2° Giovanni Bausano (Sci Club Forno); 3° Tommaso Lazzari (Sci Club Ivrea).

MASTER B

1° Federico Gaida (Sci Club Valchiusella); 2° Marcello Bonavia (Sci Club Ivrea); 3° Alberto Tranchero (Sci Club Canavese).

MASTER C

1° Mauro Rolando (Sci Club Valchiusella); 2° Gianni Bernardi (Sci Club Canavese) e Giancarlo Gregari (Sci Club Ivrea) a pari merito.

