SCI ALPINO. Ben 202 i partecipanti alla seconda tappa della Coppa Canavese

Il secondo appuntamento stagionale dedicato allo sci alpino della Coppa Canavese, la classica manifestazione canavesana giunta alla sua 45° edizione, ha visto protagonisti domenica scorsa ancora tantissimi atleti. Sono stati infatti ben 202 i concorrenti a scendere in pista sull’Ostafa 2 di Champoluc, suddivisi in 16 categorie categorie, dai Giovanissimi ai Master. Nella prima prova lo scorso 12 gennaio, sempre sulla stesso teatro di gara del Crest, lo Ski Pool Canavesani aveva registrato già 173 presenze in gara, facendo ben sperare per un buon esito complessivo anche per questa edizione. La gara di domenica era stata programmata a Frachey, ma problemi legati alla sicurezza del percorso hanno indotto a tornare sulla più affidabile Ostafa. Nonostante ciò, non sono mancate le emozioni. Confermato il miglioramento del livello tecnico del circuito, al quale sono tornati a partecipare molti canavesani, già rodati in altre gare e con fresche esperienze in competizioni Fisi e Fis. Una formula quella rilanciata dallo Ski Pool che pare creare problemi di abbondanza, ma questo non sarà un problema che desterà preoccupazione anche per le restati gare.

Due i percorsi anche per la seconda tappa. Venendo alla gara 1, percorso più impegnativo riservato agli atleti più esperti, ottima prestazione a livello individuale dello Sci Club Canavese che conquista le due posizioni dell’assoluta sia maschile con Davide Salto (categoria Giovani, con il tempo di 47”124) che femminile con Giulia Sardi (categoria Ragazzi femminile, tempo di 52”196). Sempre nell’assoluta maschile un brillantissimo secondo posto per un altro giovane alfiere dello stesso sci club: si tratta di Massimo Nicola (49.259), strambinese come l’attuale leader di Coppa, che vincendo la categoria Ragazzi ha realizzato un ottimo tempo, che gli ha permesso di bissare un successo che mancava dallo scorso anno. Terzo assoluto Riccardo Gregori dello Sci Club Ivrea (categoria Giovani – tempo di 50”067); quarto per il Valchiusella Alberto Perino (categoria Master B – tempo di 50”319) e quinto tempo di giornata per Alberto Pizzato (categoria Giovani – 50”654), anche lui dello Sci Club Valchiusella. In campo femminile secondo tempo assoluto per Camilla Panico dello Ski Team Hungry (categoria Giovani femminile – 52”568); terza Cecilia Brunetto (categoria Allievi femminile – 54”582) e quarta Sofia Bertoldo dello Sci club Valchiusella (categoria Allievi femminile – 54”616). Quinto tempo per Erica Vota dello Sci Club Forno Canavese (categoria Allievi femminile – 55”222).

In gara 2 (la prova riservata a Super-Baby, Baby e Cuccioli) fra i maschi miglior tempo per Francesco Zamuner dello Sci Club Forno Canavese (categoria Cuccioli – 32”558); secondo Ivan Gambera dello Sci Club Canavese (categoria Cuccioli – 34”690) e terzo posto occupato da Riccardo Menaldino dello Sci Club Valchiusella (categoria Baby – 35”895). Quarta piazza per Andrea Gays dello Sci Club Forno Canavese (categoria Cuccioli – 36”086) e quinto posto per Davide Bertoldo dello Sci Club Valchiusella (categoria Cuccioli – 36”311). Fra le femmine primo tempo per Arianna Grosso (categoria Baby – 33”794) e seconda posizione per Giulia Perino (categoria Cuccioli – 34”824), entrambe dello Sci Club Valchiusella. Terzo posto di Marta Milano (categoria Cuccioli – 36”648), quarta posizione di Viola Micol Orsingher dello Sci Club Canavese (categoria Cuccioli – 40”467) e quinta piazza di Alice Seren Bernardone dello Sci Club Valchiusella (Cuccioli – 41”303).

Nella classifica a squadre, dopo due gare dominio incontrastato per lo Sci Club Valchiusella con 1248 punti; secondo posto per lo Sci Club Forno con 535 punti e terza piazza per lo Sci Club Canavese con 488 punti. Momentaneamente giù dal podio lo Sci Club Ivrea, quarto con 338 punti, il Gran Paradis, quinto con 308 punti, il The Hungry Wolves Ski Team con 247 punti, lo Ski Team Arp con 152 punti, lo Sci Club Volpianese con 124 punti, il CF Ski Team con 116 punti e lo Sci Club Caluso con 99 punti.

Nel dettaglio tutti i podi di giornata:

GARA 1

– Categoria Allievi femminile: 1° Cecilia Brunetto (Sci Club Forno); 2° Sofia Bertoldo (Sci Club Valchiusella); 3° Erica Vota (Sci Club Forno).

– Categoria Allievi maschile: 1° Edoardo Thiebat (Sci Club Valchiusella); 2° Simone Bono Roch (Gran Paradis); 3° Leonardo Bombaci.

– Categoria Giovani femminile: 1° Camilla Panico (Hungry Wolves); 2° Petra Cremona (Sci Club Valchiusella); 3° Angelica Crupi (Sci Club Valchiusella).

– Categoria Giovani maschile: 1° Davide Salto (Sci Club Canavese); 2°Alberto Pizzato (Sci Club Valchiusella); 3° Lorenzo Randisi (Sci Club Forno).

– Categoria Ragazzi femminile: 1° Giulia Sardi (Sci Club Canavese); 2° Sofia Nicoletti (Hungry Wolves); 3° Chiara Pè (Sci Club Gran Paradis).

– Categoria Ragazzi maschile: 1° Massimo Nicola (Sci Club Canavese); 2° Francesco Gamba (Sci Club Valchiusella); 3° Marco Brunetto (Sci Club Forno).

– Categoria Senior maschile: 1° Riccardo Gregori (Sci Club Ivrea); 2° Edoardo Gerla (Sci Club Canavese); 3° Federico Carbonato (Sci Club Forno).

– Categoria Master C: 1 Mauro Rolando (Sci Club Valchiusella); 2° Giancarlo Gregori (Sci Club Ivrea); 3° Gianni Bernardi (Sci Club Canavese).

– Categoria Master B: 1° Alberto Perino (Sci Club Valchiusella); 2° Valentino Morris Bertoldotto (Sci Club Forno); 3° Gampiero Giacoletto (Sci Club Gran Paradis).

GARA 1

– Baby Femminile : 1° Arianna Grosso (Sci Club Valchiusella); 2° Joelle Comè (Ski Team Arp); 3° Silvia Marcenaro (Sci Club Valchiusella).

– Categoria Baby maschile: 1° Riccardo Menaldino (Sci Club Valchiusella); 2° Manuel Pace (Sci Club Valchiusella); 3° Edoardo Parini (Sci Club Caluso).

– Categoria Super–Baby femminile: 1° Alice Malusà; 2° Margherita Bovio; 3° Viola Sofia Pastrizi, tutte dello Sci Club Valchiusella.

– Categoria Super Baby maschile: 1° Eugenio Cassin (Ski Team Arp); 2° Edoardo Teppa (Sci Club Gran Paradis); 3° Paolo Gays (Sci Club Forno).

– Categoria Cuccioli femminile: 1° Giulia Perino (Sci club Valchiusella), 2° Marta Milano (sci Club

Forno), 3° Orsingher Viola Micol (Sci club Canavese).

– Categoria Cuccioli maschile: 1° Francesco Zamuner (Sci Club Forno); 2° Ivan Gambera (Sci Club Canavese); 3° Andrea Gays (Sci Club Forno).

