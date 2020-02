Negli scorsi giorni si è tenuto il tanto atteso sorteggio dell’IMART (International Mixed Ability Rugby Tournament) di Cork, in programma dal 7 al 12 giugno prossimi. In Irlanda sarà presente il CROn Chivasso Rugby Onlus, inserito nella pool A con la squadra spagnola Cetransa El Salvador Inclusivo Masculino, quella britannica del Worcester Mixed Ability Rugby e l’Unione Rugby Capitolina. Queste tutte le altre squadre al via della World Cup 2020: Pool B The Clan (Scozia), Gaztedi (Spagna), Halifax Magpies (Inghilterra), West Cork Jesters (Irlanda); Pool C Bumble Bees RUFC (Inghilterra), Llanelli Warriors (Galles), Surrey Chargers (Inghilterra), Quijote Rugby (Spagna); Pool D Pumpas xv (Argentina), Derby Bucks (Inghilterra), Maguilas xv (Argentina), IMART Barbarians (Selezione Internazionale); Pool E Sunday’s Well Rebels (Irlanda), Mara xv (Argantina), Malone Tornados (Irlanda), Flanders Barbarians (Belgio); Pool F Swansea Gladiators (Galles), UR Almeria (Spagna), Longelevens (Inghilterra), Inca xv (Argentina).

Per la prima volta, oltre al torneo maschile, si giocherà anche una competizione femminile, a cui il CROn Chivasso Rugby Onlus parteciperà con alcune atlete, inserite nella selezione delle Harlequeens Latina che affronterà le irlandesi del Ballincollig RFC e le compagini iberiche di Certansa El Salvador Inclusivo femenino e Gaztedi Barneratze-Ability Rugby 21 / Unión Rugby Almería Clan.

