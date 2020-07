Luglio porta buone notizie per i rallisti italiani: finalmente riparte il motorsport e per il “Rally Città di Torino e delle Valli di Lanzo” è pronta la bandiera a scacchi per la partenza. Il “35° Rally Città di Torino e delle Valli di Lanzo”, valido per la Coppa Rally di Zona, la Michelin Zone Rally Cup e il R Italian Trophy, è confermato per venerdì 11 e sabato 12

settembre 2020.

Ad aprire la stagione della CRZ 1° Zona sarà il Rally della Lana, in programma a metà luglio, a seguire ai primi di agosto il Rally di Alba, al 11 e 12 settembre il Rally Città di Torino e a concludere la prima zona, ai primi d’ottobre, il Rally del Rubinetto.

Alla gara moderna è abbinato il “10° Rally Storico Città di Torino”, che sarà la gara di apertura del TRZ 1° Zona, a cui fanno parte anche il 35° Sanremo Rally Storico, il 2° Giro Monti Savonesi e La Grande Corsa.

In coda al rally storico si disputerà la “1° Regolarità Sport Città di Torino”, che effettuerà il medesimo percorso del rally moderno e storico.

La città di Pianezza sarà il quartier generale di tutta la manifestazione con partenza, arrivo e riordino nel parco di Villa Leumann, mentre l’accoglienza Team e il Parco Assistenza saranno ubicati nella zona industriale, rispettando le disposizione imposte dal protocollo ACI Sport.

Il programma della gara sarà il seguente:

– mercoledì 12 agosto apertura iscrizioni (procedura on-line);

– mercoledì 2 settembre chiusura iscrizioni;

– sabato 5 settembre distribuzione Road-Book dalle ore 9,00 e a seguire ricognizioni del percorso;

– venerdì 11 settembre distribuzione accrediti dalle ore 9,00 alle ore 18,30 – Verifiche Tecniche per il Rally Moderno dalle ore 11,00 alle ore 19,30 e per il Rally Storico e Regolarità Sport dalle 18,00 alle 20,00 – ingresso Parco Partenza dalle ore 21,01;

– sabato 12 settembre partenza primo concorrente alle ore 8,31 e arrivo alle ore 17,12 con cerimonia di premiazione.

Saranno tre le Prove Speciali da ripetersi: “Monastero”, “Mezzenile” e “Lys”. Al termine del trittico di prove vi sarà il Riordino e il Parco Assistenza.

L’edizione 2019 del Rally Città di Torino è stata vinta da Damiano De Tommaso e Giorgia Ascalone su Skoda Fabia R5. Seconda classificato Jacopo Araldo con Lorena Boero, su Fabia R5, e terzo classificato Elwis Chentre con Elena Giovenale su Skoda Fabia.

Commenti