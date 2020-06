È stato presentato da ACI Sport il nuovo calendario rally 2020. Il “35° Rally Città di Torino e delle Valli di Lanzo”, valido per la Coppa Rally di Zona, è stato confermato nella sua data originale, ovvero venerdì 11 e sabato 12 settembre 2020. Alla gara moderna saranno abbinati il “10° Rally Storico Città di Torino”, valido per il Trofeo Rally di Zona, e la “1° Regolarità Sport Città di Torino”.

Ad aprire la stagione della Coppa Rally di Zona saranno il “Rally della Lana”, in programma a metà luglio, seguito poi all’inizio di agosto dal “Rally di Alba” e all’ 11 e 12 settembre dal Rally Città di Torino mentre, a concludere la prima zona ci sarà, nei primi giorni di ottobre, il “Rally del Rubinetto”.

Mancano solo alcuni dettagli sulle indicazioni impartite da ACI Sport circa il protocollo sanitario e le procedure previste per il contenimento del COVID-19 e l’edizione numero 35 del Rally Città di Torino sarà realtà.

Intanto, è stato definito il programma della gara che vedrà ancora la città di Pianezza come quartier generale di tutta la manifestazione ospitando partenza, arrivo e l’intero impianto logistico del riordino e del parco assistenza, rivisitato per rispettare le disposizioni imposte dal protocollo ACI Sport per l’emergenza COVID-19.

Anche in tema di percorso ci sarà un adeguamento con la previsione di tre Prove Speciali da ripetersi: “Monastero”, “Mezzenile” e “Lys”.

Le novità riguardanti le procedure previste dal protocollo COVID-19, prevedono che i concorrenti, per iscriversi, dovranno perfezionare on-line la domanda attraverso il portale dell’ACI Sport sostituendo, in toto, i moduli di iscrizione pubblicati sul sito della gara. Anche le Verifiche Sportive saranno totalmente digitalizzate, mentre le Verifiche Tecniche si svolgeranno al Parco Assistenza presso i box di ogni vettura.

Nell’attesa, la RT Motorevent sta curando ogni dettaglio, in modo attento, per assicurare lo svolgimento della gara in piena sicurezza.

Le iscrizioni apriranno mercoledì 12 agosto 2020.

L’edizione 2019 del Rally Città di Torino è stata vinta da Damiano De Tommaso e Giorgia Ascalone in gara sulla Skoda Fabia R5. In seconda posizione Jacopo Araldo con Lorena Boero, su Fabia R5, e sul terzo gradino del podio Elwis Chentre con Elena Giovenale su Skoda Fabia.

