Dopo il Rally della Lana e il Rally di Alba, la Coppa ACI Sport di Zona fa tappa a Torino con uno degli appuntamenti classici della stagione sportiva piemontese. La gara organizzata dalla RT Motorevent si svolgerà nei giorni 11 e 12 settembre prossimi. Tutta la parte logistica e il quartier generale vengono confermati a Pianezza, che anche quest’anno ha manifestato la piena disponibilità e l’entusiasmo per un evento che, per festeggiare la sua trentacinquesima edizione, si propone agli sportivi con due importanti novità. Alla consueta competizione moderna e su un percorso identico verrà infatti abbinato il “10° Rally Storico Città di Torino”, gara di apertura per il Trofeo di Zona riservato alle vetture storiche, a cui è affiancata la prima edizione della “Regolarità Sport Città di Torino”. Un ulteriore prestigio che contribuirà ad aumentare l’interesse oltre che la qualità di questa gara. “Villa Leumann”, sede del municipio di Pianezza, ospiterà partenza, arrivo e il riordino mentre nella zona industriale sarà allestito il parco assistenza, rispettando ovviamente le disposizioni imposte dai protocolli ACI Sport. Mercoledì 12 agosto è il termine iniziale per inviare le iscrizioni per le quali ci sarà tempo fino a mercoledì 2 settembre. Sabato 5 settembre si procederà alla distribuzione dei Road Book e a una prima sessione di ricognizioni. Venerdì 11 settembre ritiro degli accrediti dalle ore 9,00 alle ore 18,30 mentre le Verifiche Tecniche per i concorrenti del Rally Moderno si terranno dalle ore 11,00 alle ore 19,30 e per il Rally Storico e la Regolarità Sport dalle 18,00 alle 20,00. L’ingresso al Parco Partenza dalle ore 21,01. Il via del primo concorrente sabato 12 alle ore 8,31 e arrivo alle ore 17,12 con cerimonia di premiazione.

Tre le Prove Speciali da ripetersi: “Monastero”, “Mezzenile” e “Lys”. Al termine del trittico di prove è previsto il riordino a “Villa Leumann” e il parco assistenza nella zona industriale. L’edizione 2019 del Rally Città di Torino è stata vinta da Damiano De Tommaso e Giorgia Ascalone su Skoda Fabia R5. Secondo classificato Jacopo Araldo con Lorena Boero, su Fabia R5, e terzo classificato Elwis Chentre con Elena Giovenale su Skoda Fabia.

