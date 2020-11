Sabato 28 novembre si terrà il Congresso Territoriale del Comitato UISP di Ciriè Settimo Chivasso, presso la Sala Fratelli Cervi di Caselle Torinese. Qualora non fosse possibile svolgere il Congresso in presenza, il Comitato organizzerà una sessione online, in accordo con UISP nazionale. [...]



