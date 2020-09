SPORT. Stop al Bullismo 2021: al via il progetto sotto l’egida dell’UISP

Sabato 12 settembre, alle ore 15 presso il campo Bosio di Settimo, in collaborazione con la società di calcio a 5 giovanile e femminile US Borgonuovo si terrà il casting per la realizzazione degli scatti del calendario Stop al Bullismo 2021 organizzato dal Comitato Territoriale UISP di Ciriè Settimo Chivasso. Sono invitati a partecipare bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 6 ai 18 anni.

Al casting parteciperà Fabio De Nunzio, il noto volto della tv, autore con Vittorio Graziosi del libro “Sotto il segno della bilancia news”, un testo che tratta tematiche del bullismo. De Nunzio sarà il regista degli scatti, mentre fotografo ufficiale del calendario sarà il settimese Gabriele Cannone. Il calendario Stop al Bullismo 2021

conterrà le foto degli scatti scelti e sarà didascalizzato dagli autori De Nunzio e Graziosi.

Il Comitato Territoriale UISP di Ciriè Settimo Chivasso è da tempo impegnato nella lotta alle discriminazioni e al bullismo e l’incontro con De Nunzio dà la possibilità di realizzare un calendario che sia strumento per sensibilizzare la cittadinanza, in particolare i ragazzi, le loro famiglie e gli insegnanti. Il Comitato ha stretto con lo scrittore un’importante collaborazione proprio durante il lockdown.

Gli scatti verranno realizzati nelle scuole di Settimo la mattina del 13 settembre e il calendario verrà poi presentato durante degli eventi organizzati sul territorio, in scuole, Comuni e associazioni sportive e culturali. La presentazione del calendario sarà l’occasione per parlare e far parlare i ragazzi di bullismo, dando loro l’opportunità di evidenziare eventuali problemi. Il calendario sarà distribuito nelle scuole, associazioni, aziende che vorranno partecipare al progetto, contribuendo con una piccola donazione.

Far partecipare i giovani del territorio alla realizzazione degli scatti è una scelta efficace: li rende infatti sin da subito protagonisti del progetto e anche la realizzazione del set sarà un momento di confronto sulla tematica. Ora, nel momento della ripartenza, della riapertura delle scuole, è fondamentale parlare di bullismo e atteggiamenti discriminatori. I bambini e i ragazzi in difficoltà, i più timidi, quelli con situazioni di disagio alle spalle faranno più fatica a ricominciare e dovranno essere accolti nel modo migliore dalla comunità scolastica. Interrompere gli atteggiamenti aggressivi, da “bullo”, fin dai primi giorni, cogliere le dinamiche di un gruppo di ragazzi – anche da parte degli insegnanti – è fondamentale per la ripresa.

Il Comitato Uisp, il suo presidente Ferruccio Valzano e l’US Borgonuovo calcio a 5 aspettano tutti i ragazzi del territorio, di Settimo e dei Comuni limitrofi, per partecipare al casting, che si terrà sabato 12 settembre al campo Bosio, in via Galileo Ferraris 37. Nel pomeriggio di domenica 13 tutti i partecipanti sono invitati a provare gratuitamente il divertente Bubble Soccer, sempre al campo Bosio.

