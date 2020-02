Ci saranno anche Libertas Nuoto Chivasso, Dynamic Sport, Nuotatori Canavesani e Polisportiva UISP River Borgaro al via del Campionato Regionale master di nuoto in vasca corta, appuntamento classico del mese di febbraio in Piemonte, mix di agonismo, divertimento e prestazioni di buon livello, in programma sabato 15 e domenica 16 febbraio. Sono trascorsi più di sei mesi dagli European Masters Games dell’estate scorsa e il Palazzo del Nuoto di Torino è pronto per accogliere nuovamente tra le sue corsie centinaia di atleti master. Tante ottime performance sono state messe a segno nelle ultime stagioni, compresi alcuni record nazionali e mondiali di categoria. Come quelli stabiliti l’anno scorso da Sasha Andrea Bartolo, Carlo Arturo Travaini, da Giorgio Perondini, classe 1937 ed ex azzurro della nazionale alle Olimpiadi, ed Elios Rissone; atleti con età molto diverse ma accomunati dalla stessa passione per il nuoto, tutti presenti nel week end alle porte. Elios Rissone (Sa-Fa 2000 Torino), classe 1934, sarà anche l’unico atleta della categoria M85 insieme alla compagna di squadra Maria Concetta Marrazzo, classe 1932.

Al Campionato Regionale master sono ammessi atleti di tutte le età, divisi nelle categorie M25, M30 ecc.; possono partecipare anche gli under 25, seppur con qualche limitazione secondo regolamento. A livello di numeri, gli iscritti sono 627, in rappresentanza di 49 società di Piemonte e Valle d’Aosta ma provenienti anche da Veneto, Toscana, Sicilia, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia e Marche. Oltre 1200 le presenze gara individuali, cui si aggiungono 207 staffette. Di seguito il programma della manifestazione:

– Sabato 15 febbraio a partire dalle 9 (riscaldamento 8): 50 farfalla, 100 rana, 400 misti, 100 farfalla, 400 stile libero, 800 stile libero, 50 dorso, 200 rana, 100 misti, 4×50 stile libero (F/M), 4×50 stile libero mixed

– Domenica 16 febbraio a partire dalle 9 (riscaldamento 8): 50 rana, 200 dorso, 100 stile libero, 200 farfalla, 200 misti, staff 4×50 misti (F/M), 4×50 misti mixed, 1500 stile libero, 50 stile libero, 100 dorso, 200 stile libero

Oltre ad assegnare i titoli regionali, il Campionato è inserito nel Circuito Supermaster. Vi partecipano anche atleti provenienti da altre regioni; saranno premiati in una classifica separata da quella regionale e i loro risultati saranno validi solo per l’assegnazione dei punteggi inerenti alle classifiche nazionali. Da ricordare, infine, che il Palazzo del Nuoto ospiterà una nuova Manifestazione Regionale (in vasca lunga) il 23 e 24 maggio, trampolino di lancio verso i Campionati Italiani Master di nuoto, dal 23 al 28 giugno a Riccione.

