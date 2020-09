La Federazione Italiana Nuoto ha reso pubblico l’elenco dei vincitori del Campionato Italiano di Categoria 2020 di nuoto, manifestazione che quest’anno si è svolta su base regionale a cavallo tra luglio e agosto. Nove atleti piemontesi hanno conquistato la medaglia d’oro, grazie alle prestazioni fatte registrare al Campionato Regionale di Categoria disputato tra il 24 e il 26 luglio al Palazzo del Nuoto di Torino. Tra questi, per i Cadetti, Francesca Pasquino della Nuotatori Canavesani, la migliore nei 50 dorso con il riscontro cronometrico di 28”78, e nei Ragazzi Simone Spediacci della Dynamic Sport, il migliore nei 200 dorso in 2’06”69. Cinque atleti piemontesi si sono invece classificati in seconda posizione: una di questi è la solita Francesca Pasquino, che ha nuotato i 100 dorso fermando il cronometro in 1’02”69. Dodici terzi posti, infine, e per i colori del Piemonte in evidenza anche Stefano Linty e Simone Spediacci della Dynamic Sport, medaglie di bronzo rispettivamente nei 200 farfalla con il tempo di 2’09”17 e nei 400 misti in 4’39”24. Nella graduatoria generale Ragazzi, infine, quinto posto per la Dynamic Sport.

Complessivamente hanno partecipato al Campionati Italiani di Categoria 2020 (su base regionale) 8596 atleti, in rappresentanza di 487 società e per un totale di 25305 presenze gara.

