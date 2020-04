NUOTO. Annullate tutte le manifestazioni regionali del mese di maggio

In seguito alle disposizioni del Governo e della Regione Piemonte nell’ambito dell’emergenza Covid 19, il Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta comunica l’annullamento delle manifestazioni regionali di tutti i settori agonistici, previste dal calendario, per il mese di maggio 2020. Si tratta, in particolare, di:

NUOTO

– 9/10 maggio – Trofeo Agnelli – gara extrafederale – Piscina Usmiani

– 10 – Coppa Tokyo Esordienti B – Piscina Rivetti di Biella

– 16/17 – Coppa Tokyo Assoluti – Palazzo del Nuoto

– 30/31 – Coppa Tokyo Esordienti A – Palazzo del Nuoto

NUOTO PER SALVAMENTO

– 9/10 maggio – Campionati regionali assoluti – Palazzo del Nuoto

– 16/17 – Trofeo di Andora

NUOTO SINCRONIZZATO

– 3 maggio – Campionati regionali – Cittadella dello Sport Leinì

– 10 – Propaganda – Piscina di Piasco

– 24 – Girotondo Blu – Piscina di Piasco

TUFFI

– 31 – Coppa Piemonte – Piscina Stadio Monumentale

NUOTO MASTER

– 30/31 maggio – Manifestazione regionale – Piscina da definire

Commenti