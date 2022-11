La rinascita di Laura Piazza di VisoTop

“Rinascita” è l’evento andato in scena mercoledì sera scorso al Teatro Bertagnolio di Chiaverano. La serata organizzata da Laura Piazza con l’obiettivo di promuovere la sua particolare filosofia, che sta dietro a VisoTop il centro benessere di cui è titolare.

Dopo aver trasferito il suo centro estetico da Ivrea a Banchette, Laura in questa serata ha voluto spiegare le scelte dietro a questo nuovo progetto.

“L’evento di questa sera si chiama “rinascita” ed è proprio ciò che si cercherà di vivere quando verrette a trovarmi - ha afferrmato Laura al pubblico presente, composto da circa 80 persone, tra cui anche la vicesindaca di Ivrea, Elisabetta Piccoli.

“ Mi ispiro alla parola giapponese “Kintsukuroi”, che significa curare le ferite dell’anima - ha aggiunto Piazza -. Quando un vaso va in mille pezzi, i maestri artigiani del kintsukuroi ne raccolgono i frammenti e li saldano, riempiendo le crepe sottili con pasta d'oro o d'argento. Questo è quello a cui mi ispiro nella mia attività tutti i giorni. Spesso molte di voi quando vengono qua da me perché sanno che faccio trattamenti viso, corpo e antiage e vogliono tornare belle, perché magari la loro anima è ferita dalla vita. C’è bisogno di fare un percorso, perché essere belli è un percorso che parte da dentro, è una cosa che ho fatto in primis su me stessa e lo farò fare anche a voi tutte”.



Dopo alcune testimonianze a tratti commoventi di clienti che hanno intrapreso un cambiamento importante dentro e fuori, l’evento si è accesso, con massaggi a ritrmo di musica in una sorta di trattamento musicale che ha stregato i presenti.