Giovedì si discute del futuro dell'ospedale di Lanzo: parlerà Stefano Scarpetta

Dopo un periodo di "incubazione" dell'incontro, è arrivata la notizia: l'Amministrazione comunale di Lanzo, rappresentata in ambito sanitario dall'assessore ed ex sindaco Tina Assalto, ha concordato per giovedì 10 novembre un appuntamento con il Direttore generale dell'Asl TO4 Stefano Scarpetta.

Dell'incontro si parla già da una settimana: dopo la notizia dell'apertura, a partire da gennaio, di un Punto di Primo Intervento dell'ospedale di Cuorgnè, Assalto si è tempestivamente attivata per contattare l'Asl in modo da organizzare un incontro col fine di chiarire il futuro del fondamentale presidio ospedaliero ai piedi delle Valli di lanzo

L'incontro avverrà alle ore 18.30 nel salone LanzoIncontra di Piazza Rolle a Lanzo. Sono stati invitati i sindaci e i rappresentanti delle Unioni montane e del Comitato per la Riapertura dell'ospedale di lanzo. "La partecipazione è libera - spiega il rappresentante del Comitato, Marino Poma - e sarà l'occasione per far sentire ancora una volta la voce del nostro territorio sulle necessarie riaperture e sui richiesti potenziamenti della struttura".

Poma, da sempre in prima linea su tutto ciò che ruota attorno al nosocomio lanzese, interviene anche in merito alle dichiarazioni el responsabile territoriale del Nursind, Giuseppe Summa, riportate da La Voce qualche giorno fa: "In merito alle affermazioni del rappresentante del Nursind, per le presunte mancate richieste del territorio delle Valli, mi sento di dire che le nostre istanze sono sempre state portate avanti tempestivamente, continuativamente, con fermezza e in modo unitario, insieme alle amministrazioni comunali. Da sempre questa è la strada che abbiamo scelto e continueremo a seguire. Sono certo che questo porterà i risultati che tutti ci aspettiamo di ottenere".