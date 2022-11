Summa: "Sull'ospedale di Lanzo non c'è stata la spinta del territorio"

Dell'ospedale di Lanzo non parla più nessuno. Regione, AslTo4, tutti muti. Dovrebbe svolgersi nelle prossime settimane l'incontro di Ernestina Assalto, assessore alla sanità del Comune di Lanzo, con Stefano Scarpetta. Per intanto, l'assessore regionale alla sanità Luigi Genesio Icardi non si scompone più di tanto. Gli chiediamo un'opinione sui timori, ormai sempre più diffusi, che l'ospedale di Lanzo possa finire in mano ai privati o che possa essere abbandonato a sé stesso. Lui risponde sempre con la stessa formula: "Abbiamo commissionato uno studio apposito per effettuare un'analisi clinico gestionale dei presidii sanitari". Insomma, che nessuno sospetti che non si sta facendo nulla... Incalzato, Icardi non la tira troppo per le lunghe: "Non ho ipotesi su Lanzo". Poi decide che è meglio troncare la comunicazione e saluta frettolosamente.Luigi Genesio Icardi, assessore regionale alla sanità Chi invece ha qualcosa da dire sull'ospedale lanzese è Giuseppe Summa, responsabile territoriale del Nursind....