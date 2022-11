Scorie nucleari: la Procura di Ivrea indaga sul deposito canavesano

Prima le proteste in piazza, poi l'esposto e ora l'indagine della Procura di Ivrea. Ecco l'autunno caldo delle scorie nucleari.

Sulla scrivania della pm Valentina Bossi c'è un fascicolo aperto senza ipotesi di reato né indagati. Il magistrato dovrà accertare se siano stati commessi dei reati su è stata gestita la procedura di individuazione delle aree potenzialmente idonee per la costruzione del deposito nazionale indicata da Sogin, la società responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari

L'indagine è scattata in seguito all'esposto presentato da tre Comuni: Chivasso, Mazzé e Rondissone. Perché una delle aree individuata da Sogin è compresa tra Caluso, Mazzè e Rondissone ai confini con Chivasso.

Un documento di oltre mille pagine con cui i sindaci Castello, Formia e Magnone vogliono dimostrare i "gravi vizi di forma", le "carenze di natura tecnica" oltre ad una "mancanza di trasparenza nella procedura di individuazione del sito".

I sindaci di Rondissone, Mazzè e Chivasso

L'avvocato Vincenzo Enrichens che tutela i Comuni e che ha redatto l'esposto parla di "relazione tecnica strampalata" e di una "profonda illegittimità della procedura". E poi puntualizza: "E' stata fatta una forzatura nell'individuazione di quel sito senza un'adeguata valutazione di ciò che avevano osservato i Comuni".

Non meno importante è l'aspetto dei soldi pubblici spesi per pagare professionisti incaricati di preparare le contro deduzioni. Il più deciso in questa battaglia è il sindaco di Mazzè, Marco Formia: "Siamo stati messi nelle condizioni di dover impegnare risorse umane ed economiche per un'istruttoria che avrebbe dovuto preparare Sogin".

