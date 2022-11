E' morto l'imprenditore scivolato dal tetto dell'ex società operaia

Ad un mese esatto dall'infortunio sul lavoro, ieri, al Cto di Torino è morto l'imprenditore scivolato da un'impalcatura a Scarmagno. Si chiamava Roberto Ienco, aveva 67 anni ed era residente a Piossasco. L'incidente era accaduto il 14 ottobre intorno a mezzogiorno in via Foghino 2 nel centro storico.

Scene del tragico incidente

L’immobile è di proprietà della Cober Immobiliare Srl di Nichelino, società che ad aprile lo aveva acquistato dai soci della Società Operaia per ricavarci dei mini alloggi e, come da progetto, dal 1° luglio, si stavano facendo i lavori per rialzarlo di qualche metro.

Da una prima ricostruzione, Ienco, dopo aver perso l’equilibrio era precipitato dal lucernario cadendo da un'altezza di circa 3 metri all’interno dello stabile. A soccorrerlo per primi erano stati gli operai in attesa dell’arrivo del 118 e dei vigili del fuoco.

I soccorsi non sono stati semplici soprattutto a causa della via piuttosto stretta.

Le indagini sono state affidate agli ispettori dello Spresal dell’Asl To4 coordinati dalla Procura di Ivrea.