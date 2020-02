Gioele De Cosmo ha fatto il suo esordio stagionale con il Team Trek Pirelli alla Mediterranean Epic, gara a tappe che si svolge in Spagna. Nella prima frazione, De Cosmo ha chiuso al trentatreesimo posto, precedendo i compagni di squadra Simone Avondetto, quarantunesimo, e Vlad Dascalu, cinquantunesimo. Nella seconda tappa, il mappanese si è classificato cinquantesimo, scivolando al trentaseiesimo posto nella graduatoria generale, per poi piazzarsi quarantaduesimo nella terza frazione. Un problema meccanico nell’ultima tappa, infine, non gli ha permesso di portare a termine la gara.

