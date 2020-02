MOUNTAIN BIKE. De Cosmo confermatissimo dal Team Trek Pirelli

Il Team Trek Selle San Marco cambia denominazione e diventa Team Trek Pirelli, ma continua a puntare con forza su Gioele De Cosmo. Il giovane mappanese, reduce da una stagione memorabile sotto il profilo dei risultati, approderà alla categoria Elite: Dopo un anno così speciale per me sono molto contento di continuare a far parte del progetto XCO di Marco Trentin e del team. Sarà un anno di cambiamenti, ma sono pronto a mettermi in gioco e cercare di raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti”.

“Quello di Gioele è stato un rinnovo doveroso – ha detto lo stesso Trentin, team manager del Team Trek – vista l’ottima annata, ben oltre le aspettative con la maglia tricolore, il quinto posto all’Europeo e il sesto al Mondiale. Una scommessa vinta in cui crediamo molto per i prossimi anni”.

