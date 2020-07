MONTANARO. Gran successo con Medea di Hetairos in scena al Castello

Un quadro perfetto, quello creato da Hetairos sabato 18 luglio nella piccola Montanaro.

Dopo lo stop imposto dal Covid19, l’associazione di Chivasso è tornata alla ribalta debuttando con Medea, la tragedia di Euripide, andata in scena presso il Castello dei Conti Frola.

Da sfondo a questo spettacolo, quell’immancabile magia e quel pathos che gli attori di Hetairos hanno saputo creare e regalare con emozione al pubblico.

Un vero successo quindi, fatto di tante prove, molto impegno, ma soprattutto di dedizione e di talento.

“Siamo ripartiti dalla cultura e dai nostri spettacoli – dice entusiasta Mariella Orlando, la presidente, al termine dello spettacolo – Abbiamo un settembre ricco di appuntamenti, in cui Hetairos ritornerà altre volte in scena e in cui ripartiranno anche i corsi di formazione. Grazie a tutte le persone che hanno partecipato, che ci hanno sostenuto e all’amministrazione comunale per averci dato la possibilità di esibirci in questa location molto suggestiva”.

Hetairos che dal 2019 va in scena riproponendo e divulgando dei classici e del teatro antico in ogni sua declinazione, attualizzandoli ed arricchendoli con sperimentazioni di ogni tipo, è riuscita nell’intento anche questa volta.

La regia di Alessio Boccuni che in scena ha rappresentato Giasone si è mescolata alla bravura di Elisa Gandoli, Medea, a quella di Federica Leuci, la nutrice e all’eleganza di Alessandra Cagnassi, la parte folle di Medea.

Un mix perfetto, che ha colpito nel segno, complice della suggestiva atmosfera creata.

E tra applausi e ringraziamenti, ha permesso di farsi travolgere dalla cultura e dalla bellezza del teatro… Consapevoli che non resta che attendere sabato 25 luglio con Agamennone a Chivasso, per tornare sul palco con Hetairos e provare ad emozionarsi ancora.

