Lega all’attacco di “Ivrea Calcio”. Concedere il Pistoni per la festa del sacrificio è un errore (comunicato)

Senza mezzi termini come “Amministratori Comunali di Ivrea della Lega” e come “Sezione Lega di Ivrea” dichiariamo che l’atto di Ivrea Calcio di concedere lo Stadio Pistoni per la Festa del Sacrificio Islamica (odiata da tutti per la crudeltà verso gli animali) è un errore.

In questi giorni in molti ci hanno chiesto di prendere posizione, cittadini di destra e di sinistra e naturalmente gli animalisti.

Sottolineando che chi invia questa nota stampa non c’entra nulla con la scelta di Ivrea Calcio, non possiamo che ribadire che il Comune di Ivrea concede lo Stadio Pistoni, un bene appartenente alla Città di Ivrea e quindi ai Cittadini, a Ivrea Calcio per le partite, gli allenamenti, altri eventi sportivi o di carattere sociale non certo per eventi religiosi e tantomeno per momenti religiosi che richiamano alla crudeltà verso gli animali. È nostra intenzione aprire all’interno e all’esterno dell’Amministrazione il dibattito sul rapporto fra Città di Ivrea e Ivrea Calcio, rapporto che include la gestione dello Stadio Gino Pistoni.

Ringraziamo il Consigliere Donato Malpede per aver co firmato questa nota stampa.

Gli Amministratori Comunali di Ivrea della Lega,

La Sezione della Lega di Ivrea,

Il Consigliere Donato Malpede

