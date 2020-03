Domenica 23 febbraio si è svolto presso il Palazzetto dello Sport di Sant’Antonino di Susa il “2° Trofeo A.S.I. Piemonte”, gara di karate specialità kata individuale e a squadre per tutte le categorie, aperta a tutti gli enti di promozione. La competizione è stata organizzata dalla Tiger Val Susa – Ronin Karate Val Susa e Budo Ryu Mappano in collaborazione con il Comitato Regione Piemonte A.S.I. e con regolamento W.K.F. Presenti alla gara molte società sportive piemontesi, tra cui il Move S.S.D. di Crescentino settore Arti Marziali guidato dal Maestro Alessandro Caizzo. Ottimi i risultati ottenuti dai ragazzi crescentinesi, partendo dai primi posti conseguiti dalla cintura arancio Alexandro Maniscalco (classe 2007), dalla cintura marrone Serena Lenzetti (2003), dalla cintura blu Irene Chimienti (2000), dalla cintura blu categoria Amatori Antonio Sasso. In piazza d’onore sono saliti la cintura gialla Chiara Risiglione (2007) e la cintura blu Emanuele Pellegrini (2006), mentre al terzo posto si è classificato la cintura gialla Nicolò Rizzi (2007). Giù dal podio, in quarta posizione, sia la cintura gialla Alyssa Cionfoli (2007) che la cintura blu Sara Casorzo (2006). Al primo posto anche la squadra crescentinese formata da Serena Lenzetti, Irene Chimienti e Sara Casorzo.

Giornata ricca di soddisfazioni per il Maestro Alessandro Caizzo, che ringrazia tutti gli atleti per la loro partecipazione all’evento e i genitori presenti alla gara.

Il prossimo importantissimo impegno del nostro gruppo si terrà presso il Move S.S.D. di Crescentino dalle ore 10 alle 12,30 del 29 marzo prossimo con la graditissima partecipazione del Maestro Ferdinando Balzarro che guiderà un gruppo di cinture nere provenienti da più Associazioni sportive nello studio e applicazione del Kata Hangetsu.

