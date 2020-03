Manuel Lombardo ha conquistato la vetta del mondo. Dopo il Grande Slam di Dusseldorf, infatti, l’azzurro si è attestato al primo posto nella IJF Ranking List, mai successo a nessun judoka italiano.

Queste le parole di Manuel Lombardo: “Sono molto contento che sono primo nella classifica mondiale ed olimpica. Primo di sempre in quella mondiale! Iniziare l’anno primo in classifica mi da la consapevolezza e la motivazione di cui ho bisogno per raggiungere il vero obiettivo, Tokyo 2020. La mia caviglia sta rispondendo bene alla fisioterapia ed insieme alla mia squadra tornerò presto al 100% sul tatami dei Grand Slam! Come Nazionale non abbiamo da invidiare nulla a nessuno. Il lavoro che stiamo facendo sono sicuro che darà presto i suoi frutti”.

