La notizia sui 3 milioni di euro per la riqualificazione del complesso di San Bernardino che pioveranno a Ivrea grazie al Ministro Dario Franceschini (Pd), sta già facendo il giro del web. Nel progetto è previsto un percorso museale per la visita agli affreschi, con possibilità di usare spazi per incontri e conferenze. Il convento dovrebbe poi ospitare la biblioteca storica di Camillo e Adriano Olivetti e gli uffici dell’associazione Archivio Storico Olivetti.

