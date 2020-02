IVREA. Manital: il tribunale dichiara lo stato di insolvenza

Il tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza di Manitalidea, azienda di Ivrea (Torino) nel campo del facility management che interessa 10 mila lavoratori in tutta Italia. L’esame dello stato passivo avrà luogo a Palazzo di giustizia il 9 luglio.

Nel corso dell’udienza del 31 gennaio il legale della società aveva chiesto un rinvio ma l’amministratore delegato, Luigi Grosso, con una mossa a sorpresa, aveva proposto l’ammissione al procedimento di amministrazione controllata. I giudici della sesta sezione civile hanno preso atto di un’esposizione debitoria dichiarata di 223.335 euro, oltre a “un elevatissimo numero di procedimenti giuslavoristici, monitori e di esecuzione forzata intrapresi nei confronti della società anche nell’ultimo anno”, compresi gli sfratti esecutivi dalle sedi locali di Ancona, Roma e Napoli. Lo scorso 13 gennaio, inoltre, il tribunale di Asti ha dichiarato il fallimento di una partecipata. In base alla relazione di Grosso, occorre inoltre “un massiccio intervento finanziario” immediato per versare gli stipendi ai dipendenti della struttura di gestione e itineranti (900 mila euro in retribuzioni e 14 milioni per i dipendenti su commesse sui territori di competenza). Il tribunale osserva comunque che l’esistenza di un piano industriale per il risanamento dell’azienda (presentato ai creditori a dicembre), se da un lato conferma lo stato di insolvenza, dall’altro lascia ipotizzare che l’amministrazione controllata potrebbe salvaguardare la prosecuzione dell’attività. I commissari giudiziali indicati dai giudici Antonio Zecca, Antonio Casilli e Francesco Schiavone Panni.

