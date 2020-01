IVREA. Manital: lavoratori in presidio davanti al Palazzo giustizia (foto)

Si sono raccolti in presidio davanti all’ingresso del Palazzo di Giustizia di Torino questa mattina i lavoratori degli appalti Manital e consorziate. L’occasione è un udienza, fissata dal tribunale, sulla situazione finanziaria di Manitalidea. Presidi analoghi sono stati convocati sempre a Torino, per iniziativa di Filcams CGIL, Fisascat Cisl e Uiltrasporti, alla porta 7 dello stabilimento Fca di Mirafiori e davanti agli uffici Iveco CNH di viale Puglia. “È una vicenda – dice Francesco Abatangelo di Uil Trasporti Piemonte – che si sta trascinando da troppo tempo e si sta incancrenendo sempre di più. Qui si parla di 10 mila lavoratori in tutta Italia, un migliaio dei quali della nostra regione, e di persone che non prendono stipendi da 5 mesi. Alcuni committenti della società hanno pagato in surroga, ma altri, come la Fiat, no. E c’è chi fa orecchie da mercante”. “Siamo preoccupatissimi – afferma uno dei partecipanti al presidio – perché non abbiamo idea dello stato dei conti dell’azienda e non sappiamo cosa succederà. Le attenzioni che ci dedicano da Roma sono largamente insufficienti. Eppure, per numero di lavoratori, siamo paragonabili all’Ilva”.

Commenti