IVREA. Coronavirus più forte del Carnevale. Riunione urgente per lo stop al carnevale da domani

Quasi certa a Ivrea la sospensione della battaglia delle arance e, quindi di tutte le manifestazioni carnascialesche a partire da questa sera. E’ in corso una riunione in Municipio. La richiesta di “stop” per il Coronavirus è arrivata dall’Unità di crisi della Regione Piemonte…

D’altro canto se si sospende a Venezia era impensabile che a Ivrea si potesse continuare a tirare diritto come se nulla fosse successo.

Diciamo che il danno al Comune e alla Fondazione è di poco conto: delle tre giornate di battaglia solo quella di oggi è a pagamento (della serie “prendi i soldi e scappa”), le altre due rappresentano solo dei costi. Il danno sarà tutto a carico degli aranceri. Che cosa ne faremo adesso di quintali di arance avanzati?

Commenti