Coronavirus: 117 gli italiani contagiati in 4 regioni

Continua a salire il conto dei contagiati da Coronavirus in Italia. Gli ultimi dati indicano 89 casi in Lombardia, 25 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 1 in Piemonte. C’è poi la coppia di turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma, che è in via di guarigione. L’uomo si è già ‘negativizzato’.

In Piemonte

Nuovi casi di positività al Coronavirus in pazienti piemontesi sono stati registrati dopo i test svolti a Torino. Il numero esatto non è stato comunicato dalle autorità sanitarie. Il primo caso, ieri, riguardava un quarantenne che si è ammalato dopo essere entrato in contatto con il ceppo lombardo.

