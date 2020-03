IVREA. Coronavirus. L’Aquila Nera di Tony Cuomo ha abbassato le saracinesche.

Effetto Coronavirus. Da lunedì ha tirato giù le saracinesche anche l’Aquila Nera di Tony Cuomo, una vera e propria istituzione qui in città. “Non sappiamo quando riapriremo – ci spiega il titolare Tony Cuomo – Aspettiamo l’evolversi della situazione. Ho 26 dipendenti non è facile gestirli. Dovevo prendere provvedimenti seri e dovevo farlo subito. Per il momento sono in ferie, spero che esista la possibilità di metterli in cassintegrazione. Da oggi in avanti ci atterremo alle indicazioni che ci daranno e non voglio neanche cercare di capire se il Governo ha fatto bene o male a prendere i provvedimenti che ha preso. E’ troppo difficile giudicare….”. “Il danno? – passa e chiude Tony Cuomo – Il danno sarà sicuramente alto. Spero di non dover licenziare…”

