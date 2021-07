Ascolta l'Audio Dell'Articolo

L’ultimo comunicato di Italvolt Spa, l’azienda dello svedese Lars Carlstrom che vorrebbe costruire una super gigafactory negli ex stabilimenti Olivetti di Scarmagno risale al 21 marzo e, da allora, sono già passati più di 4 mesi.

Delle batterie per l’automotive in Italia e in Piemonte, nel frattempo, se n’è parlato, ma più nello specifico di quelle che il Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Chiara Appendino avrebbero voluto [...]