Il Vivigolf Tour 2020 ha fatto tappa domenica 12 luglio ai piedi del monte Cervino, in Valle d’Aosta, per la quarta prova stagionale. Nell’incantevole scenario del Golf Club del Cervino, una bellissima giornata di sole ha fatto da cornice alla gara su 18 buche con formula stableford, organizzata con il sostegno degli sponsor Lavazza, Credit Oro e Ristorante Vineria La Duja di Ciriè, a cui hanno partecipato 101 agguerritissimi golfisti. Le insidie del percorso valdostano, il 18 buche più alto d’Italia e uno dei campi più alti d’Europa, trovandosi a 2.050 metri sul livello del mare, hanno impegnato non poco i protagonisti di giornata: l’elevata qualità tecnica richiesta, soprattutto sui green, e la fatica dovuta alle pendenze del percorso hanno rappresentato delle vere e proprie sfide per i golfisti in gara, ma lo spettacolare paesaggio alpino ha reso memorabile questa giornata.

Tantissimi i soci del Golf Club Settimo che si sono recati a Cervinia per cimentarsi nella gara gara valida per il Vivigolf Tour, circuito amatoriale che anno dopo anno sta riscuotendo un successo sempre maggior. In evidenza sui green valdostani soprattutto Andrea Russi ed Ezio Dagna, rispettivamente primo e secondo classificato di seconda categoria, entrambi con 40 punti. Sempre in seconda categoria, da registrare la nona piazza di Giovanni Marten Perolino con 30 punti. In prima categoria, quinto posto per Enrico Petruzzelli con 36 punti stableford; a ridosso della top ten Luca Guarnero, dodicesimo con un bottino di 34 punti. Spostando l’attenzione sulla terza categoria, Stefano Gilardi si è classificato in piazza d’onore con 36 punti, seguito in settima posizione da Massimiliano Celano e Flavio Audino, entrambi con 32 punti.

Domenica 26 luglio, il Vivigolf Tour 2020 torna in Piemonte per la quinta gara, in programma presso il Golf Club Le Fronde di Avigliana , in cui precisione sia nei colpi sia nella strategia di gioco è fondamentale per conseguire un buon score.

