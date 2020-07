Appuntamento infrasettimanale per il Golf Club Settimo con il Vivigolf Tour 2020, che nella giornata di giovedì 2 luglio ha visto la disputa della tappa sullo splendido Allianz Course by Trent Jones Senior del Royal Park Golf I Roveri. In una calda giornata tipica dei mesi estivi, i giocatori in gara si sono sfidati sulle 18 buche del percorso, facendo intravedere ottimi colpi nonostante la stanchezza dovuta alla calura abbia preso il sopravvento con il passare delle ore. Una volta terminate le fatiche sui green, l’elegante tenda ospitalità ha accolto e rifocillato i giocatori, grazie alla presenza dei tanti sponsor di giornata: da L’Or a Credit Oro, dal Ristorante Il Carretto di Ciriè all’Atelier Gibus.

Al calar del sole, la comitiva si è trasferita al Golf Club Settimo per prendere parte alla prima cena sociale stagionale, preparata dallo staff del Ristorante L’Ultimo Borgo, seguita dall’attesissima premiazione, impreziosita dai tantissimi premi messi in palio dagli sponsor della giornata e non solo, vista la presenza serale dello sponsor tecnico Settimo Fitting Center e dei partner commerciali Autoingros e Centro Medico San Pietro. Riflettori puntati sui protagonisti di poche ore prima, in particolare su Stefano Gilardi del Golf Club Settimo, che con i suoi 49 punti stableford ha apposto la sua firma sul Memorial Angelo Gianotti, risultando al contempo il migliore di giornata e il leader di terza categoria. Tra gli altri soci del circolo settimese presieduto da Simone Bressan premiati, Enrico Petruzzelli e Luca Pistono, rispettivamente primo e secondo netto in prima categoria con 39 e 28 punti, Alberto Riva, primo classificato in seconda categoria con 41 punti, Antonio Ieraci, classificatosi in piazza d’onore in terza categoria con 42 punti, Silvia Maria Vagnone e Gianluca Spagnuolo, rispettivamente prima Lady e primo Senior, entrambi con 35 punti. Nella serata, un riconoscimento speciale è andato anche a Tanio Tomasi, uno dei soci storici del Golf Club Settimo. E poi via con la tradizionale lotteria, uno dei momenti da sempre più attesi delle cene sociali organizzate al Ristorante L’Ultimo Borgo, con tantissimi premi in palio.

Domenica 12 luglio, il Vivigolf Tour 2020 varcherà i confini del Piemonte per approdare in Valle d’Aosta: al Golf Club Cervino andrà infatti in scena il quarto appuntamento stagionale.

Commenti