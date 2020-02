GINNASTICA RITMICA. Prova di carattere per Eurogymnica in A1

È iniziato a Fabriano il Campionato Italiano di Serie A 1, quello che viene definito da tutti gli appassionati e dagli addetti al lavori come il più bello del mondo. In un quadro così ricco ed esclusivo, tra le 12 società ai nastri di partenza anche Eurogymnica Torino, unico club piemontese ormai da anni iscritto alla massima serie. Per le ginnaste di Tiziana Colognese si tratta della dodicesima partecipazione, ancora una volta un record nella nostra regione, con risultati di anno in anno più o meno brillanti ma sempre mettendo in pedana orgoglio, preparazione e uno stile unico e personale. Anche nella prima tappa del 2020, le E-Girls hanno lasciato il segno, impressionando pubblico e giuria e raccogliendo un ottimo nono posto che legittima le speranze di salvezza. Sì, perché l’obiettivo dichiarato di quest’anno è proprio quello di centrare la permanenza in A1 e far sì che una delle squadre con l’età media più bassa, se non proprio quella con l’età media più bassa, agguanti la salvezza dando tempo ai talentuosi virgulti di proseguire il cammino di formazione e di crescita tecnica, assicurando al club del direttore sportivo Marco Napoli, continuità e ancora tanti anni di sfide di alto livello.

Sono stati ben tre gli esordi assoluti e due di essi da parte delle chivassesi Luna Chiarello e Giada Albertone. Albertone, veterana di Eurogymnica e capitano della squadra, è scesa in pedana con il cerchio mentre Chiarello con le clavette. Nervi saldi e tanta eleganza per Giada che ha totalizzato un punteggio di 15,200 nonostante un errore che avrebbe potuto incrementare di un punto in più lo score. Prestazione da ginnasta navigata ed esplosiva invece quella di Luna che ha fatto salire il contagiri fino a 16,750 il punteggio più alto se si esclude il 18,650 della russa Mariia Sergeeva, fantastica al nastro. Altrettanto sorprendente l’esercizio alla palla della giovanissima classe 2007 Rita Minola (15,550) e conclusione affidata alla fune dell’azzurra Alessia Leone (16,400), premiata a Novara dal CONI regionale come atleta d’eccellenza piemontese. Il totale di 82,550 ha regalato 13 punti speciali ad Eurogymnica e, come detto, avviato sulla giusta strada il gruppo biancoblu.

Commenti