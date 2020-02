GINNASTICA RITMICA. Luna Chiarello risplende in pedana ad Atene

Bella prestazione di Luna Chiarello e delle ginnaste di Eurogymnica Torino, volate ad Atene in occasione del rinomato torneo internazionale per club Helioupolis Cup. Una competizione alla quale le ginnaste di HDemia, il centro tecnico societario di Brandizzo, partecipavano per la seconda volta. Le quattro EGirls, accompagnate in terra ellenica dalla direttrice tecnica Tiziana Colognese, hanno tutte ben figurato, raccogliendo buoni punteggi alternati a prestazioni meno brillanti, ma sempre cercando di mettere a frutto quanto elaborato negli ultimi allenamenti. All’ombra dell’Acropoli, ha svettato su tutte la chivassese Luna Chiarello, stellina crescente del club del direttore sportivo Marco Napoli, che grazie al punteggio totale di 43,300 si è aggiudicata l’argento nell’All Around nella gara riservata alle ginnaste Junior. L’oro è andato alla greca Rafailia Fourli con 44,800 e il bronzo alla bulgara Viktoria Georgieva con 42,500; alle loro spalle una lunga serie di atlete giunte ad Atene da nazioni come Ucraina, Lituania, Turchia, Cipro, Danimarca, Israele, Egitto e Polonia. Luna si è anche accaparrata un oro alla palla con il punteggio di 16,350, nuovo record personale con un attrezzo che la ginnasta gradisce particolarmente e che già in passato le aveva dato grandi soddisfazioni, dando anche allo staff tecnico una carta preziosa da giocarsi durante la massima serie, visti anche gli infortuni e i malanni che stanno falcidiando la formazione biancoblu. Nella stessa categoria, sesta piazza per Rita Minola con 39,450 e argento alle clavette con 14,350 e tredicesimo per Laura Golfarelli con 35,750 ma oro al nastro con 12,250. Unica senior, Martina Alberione si è invece classificata quarta nell’All Around con il punteggio finale di 41,800.

