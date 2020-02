TORINO. Droga: a 18 e 19 anni gestivano una centrale dello spaccio. Presi

Un italiano di 19 anni e la fidanzata diciottenne gestivano una centrale di spaccio di stupefacenti. A individuarli, in un appartamento di Torino nella zona di San Salvario, sono stati i carabinieri, che hanno arrestato il giovane e denunciato la ragazza.

La coppia si occupava di vendita al dettaglio di hashish e marijuana. Prima di salire a casa, i clienti dovevano citofonare.

I militari sono riusciti a entrare approfittando dell’arrivo di un acquirente e, nel corso della perquisizione, hanno recuperato e sequestrato più di 420 grammi di sostanze, sei tritaerba, un bilancino di precisione e mille euro in contanti. Il cliente, trovato in possesso di nove grammi di marijuana, è stato segnalato alla prefettura come consumatore di stupefacenti.

