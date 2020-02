TORINO. Droga: vende marijuana per arrotondare,arrestato ‘pusher pr’

Come Pr di alcuni locali in zona parco del Valentino a Torino non guadagnava abbastanza, così arrotondava vendendo marijuana. Il pusher, un 25enne italiano, incensurato, è stato arrestato dalla polizia per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Gli agenti del commissariato San Secondo hanno sequestrato nella sua abitazione, nel quartiere San Donato, oltre 400 grammi di droga e 210 euro in banconote, probabilmente guadagnate con attività illecite, custodite in un portagioie. I poliziotti, impegnati in un controllo nel quartiere, hanno fatto irruzione a casa dell’uomo dopo essersi accorti del forte odore di marijuana che dall’appartamento arrivava sino in strada.

