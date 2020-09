GASSINO. Con ATP Gassino si cresce puntando sui valori educativi

Nelson Mandela diceva che: “L’educazione è l’arma più potente che si possa utilizzare per cambiare il mondo” ed è proprio sul filo di questo “cambiamento” che la società sportiva ATP Gassino, nel cuore della collina torinese, prova quotidianamente a fare la sua parte, puntando sul valore educativo dello sport per far crescere i suoi ragazzi.

ATP come ricorda l’acronimo dell’adenosina trifosfato, la molecola che aiuta il movimento, nasce nel 2015, dall’ispirazione di Ivo Audino, il direttore generale e Gianluca Giacomini, l’attuale presidente.

Questa realtà sin da subito si è distinta per la creazione del progetto scolastico “Elementi in movimento”, che abbracciava i plessi di Gassino, Castiglione, San Raffaele, Sciolze, Rivalba e Settimo Torinese. Un progetto studiato sullo svolgimento di quattordici sport differenti, su cui bambini e ragazzi delle scuole potevano mettersi in gioco, sperimentandosi e appassionandosi allo sport.

Un modo questo, che ha permesso non solo di far conoscere un aspetto non competitivo dello sport, inteso come gioco, educazione e movimento, ma che ha portato negli anni ad una grande crescita della società, partita con un gruppo di basket e per poi ampliare il panorama anche al baseball e alla pallavolo.

Ad oggi ATP quindi, rappresenta un’opportunità di crescita e di maturità per tutti, una realtà in cui non è importante vincere o le capacità che si posseggono, ma che premia l’impegno, la costanza e la presenza agli allenamenti e in cui la competizione viene inserita a latere come strumento.

Una società dalla dinamica educativa, che pone l’attenzione principale verso la persona e che sfrutta le varie partite e le gare a cui si partecipa, come mezzo per valutare cambiamenti e miglioramenti.

Ma a fianco dei valori educativi, di pari passo si sviluppano le tre discipline di squadra, in cui ogni bambino ed ogni ragazzo possono dilettarsi, scoprendo talenti e cimentandosi nel basket dei Kangaroos, oppure nella pallavolo dei Koala o ancora nel baseball dei RunHome. Tre sport molto differenti e una palla da fattor comune, con livelli di preparazione diversi in base all’età ed allenamenti suddivisi in base alla tecnica, alla preparazione atletica e alla tattica.

Insomma un mondo, quello di ATP Gassino, in cui non manca nulla e in cui fare sport oltre a diventare il passatempo più bello, fa sentire bene… Proprio come la sensazione di quanto ci si sente in famiglia, nel tepore di casa.

INFORMAZIONI:

Direttore Generale: Ivo Audino Presidente: Gianluca Giacomini

Indirizzo: Corso Italia 78 Gassino Torinese

Contatti: 3934279187 Mail: atpgassino@gmail.com

Sito internet: www.atpgo.it Pagina Facebook: Atp Gassino

