“Non è stato semplice fare questa scelta, ma prudenza e responsabilità sono le parole chiave per questa fase della pandemia”. Esordisce così il presidente di ATP Gassino Gianluca Giacomini alla domanda sulla riapertura. “Mancano due settimane alla fine della stagione sportiva e sarebbe uno schiaffo psicologico tornare ad allenarci per poi salutare i nostri 170 atleti senza neanche poterli abbracciare prima della pausa estiva”. Stagione finita quindi per ATP, la giovane associazione sportiva che da quattro anni insegna ai ragazzi dai 5 ai 18 anni l’arte dello sport del Basket, del Baseball e delle Pallavolo tra Gassino, Castiglione e San Raffaele. “Non abbiamo smesso di stare vicino ai nostri ragazzi da quando è iniziata la quarantena. Gli allenamenti on-line sono stati attivati sin da subito per gli adolescenti dagli 11 ai 18 anni e da qualche settimana abbiamo attivato le attività anche per i più piccini” dichiara il Direttore Generale Ivo Audino. “Abbiamo scelto i contenuti video ad inizio pandemia per non sovraccaricare l’organizzazione di molti genitori che hanno dovuto stravolgere la loro vita lavorativa e che quindi potevano continuare a giocare con noi quando lo reputavano più opportuno. Siamo contenti del seguito che c’è stato ed ora guardiamo avanti”. Non manca di speranza ed ottimismo Ivo Audino che ribadisce l’importanza di risposte per il futuro. “Noi abbiamo già imbastito la stagione sportiva 2020-21 con il nostro splendido team di istruttori che ha dimostrato tanta professionalità. Manca solo la risposta delle amministrazioni sulla gestione degli spazi palestra. Iniziamo ad essere tanti e avere delle celeri risposte ci può aiutare a dare delle certezze ai nostri atleti”

Commenti