E’ Ivrea, la città che Adriano Olivetti aveva eletto a laboratorio del futuro, la Capitale italiana del Libro 2022. Scelta dalla giuria presieduta da Marino Sinibaldi e proclamata il 16 febbraio in streaming dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, come oggetto-simbolo della candidatura Ivrea non poteva che avere la mitica macchina per scrivere Lettera 22. Dopo Chiari e Vibo Valentia, l’ambito titolo è andato a Ivrea, già patrimonio Unesco, per “la capacità di mettere in rete le molteplici energie del territorio, di aprirsi alla dimensione internazionale, di proporsi come luogo dove si immagina [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.