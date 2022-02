Ivrea è la capitale del libro 2022. L’annuncio è di qualche minuto fa in diretta streaming da Roma. Emozionato il sindaco Stefano Sertoli. Ha ringraziato il Ministro Franceschini e l’assessore Costanza Casali. Ancora più emozionata Casali, per poco non si metteva a piangere dalla gioia

A presiedere la giuria che ha giudicato i progetti Marino Sinibaldi, Presidente del Centro per il libro e la lettura. Con lui anche Gerardo Casale, Stefano Eco, Cristina Loglio e Valentina Sonzini. Dopo un’attenta valutazione dei dossier delle sedici città candidate ne avevano selezionato otto. Di Aliano, Barletta, Costa di Rovigo, Ivrea, Nola, Pistoia, Pescara e Pordenone.

Le otto città finaliste erano poi state convocate in audizione la settimana scorsa per la presentazione pubblica e l’approfondimento del progetto, ai fini della valutazione finale.

Il progetto di “Ivrea capitale del libro” sarà finanziato con mezzo milione di euro dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore erogati tramite il Centro per il libro e la lettura.

Il titolo di “Capitale italiana del libro” è stato istituito dalla legge n. 15 del 13 febbraio 2020. Nelle precedenti edizioni sono state Capitali italiane del libro le città di Chiari nel 2020, titolo attribuito per legge dal Consiglio dei Ministri nella prima edizione e Vibo Valentia nel 2021, all’esito di un’apposita selezione.

Il mio a congratularsi con l’Amministrazione, e in particolare con l’assessore Costanza Casali che ci ha creduto, è stato il consigliere comunale del Pd Andrea Benedino. “È importante ricordare – ha commentato – come questo risultato affondi le sue radici in un lavoro di anni che ha portato negli anni scorsi al riconoscimento della Città Industriale del XX Secolo come Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO e allo sviluppo di un festival letterario come la Grande Invasione che si è rivelato come uno dei più originali nell’attuale panorama. Ora l’impegno per la realizzazione della nuova biblioteca deve diventare un dovere morale per tutte le forze politiche della città e su questo non faremo mancare il nostro impegno e il nostro contributo”.

Commenti