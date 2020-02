CUNEO. Incidente sul lavoro, morto un operaio edile

Un operaio edile di 59 anni è morto la notte scorsa in ospedale a Cuneo per le conseguenze di un incidente sul lavoro avvenuto mercoledì. L’uomo, Bashkim Toska, di origini albanesi, era stato colpito in testa da una lastra di ferro di un’armatura in cemento in un cantiere a Limone (Cuneo), dove lavorava per una ditta esterna, alla realizzazione di nuovi edifici residenziali. Dall’inizio dell’anno sono 4 le vittime sul lavoro in provincia di Cuneo.

Solo qualche giorno fa a Carignano (Torino) un lavoratore di 31 anni era finito in ospedale dopo essere precipitato da un ponteggio durante la ristrutturazione di un edificio.

Commenti