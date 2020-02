Grave incidente sul lavoro presso un cantiere in Frazione Tetti Faule a Carignano (Torino). Il lavoratore, di 31 anni – secondo le ricostruzioni riferite dai sindacati – sarebbe precipitato da un ponteggio durante la ristrutturazione di un edificio. Il lavoratore è ricoverato presso il Cto di Torino: dalle prime notizie – spiegano i sindacati – sembra che l’uomo sia in grave condizione, ma non in pericolo di vita.

“E’ solo per un caso fortuito se non siamo di fronte all’ennesima vittima nel comparto edilizio a Torino. Incidenti sul lavoro in questo settore accadono ormai quasi quotidianamente”, affermano i segretari generali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Torino, Claudio Papa Gerlando Castelli e Marco Bosio. che chiedono alle istituzioni e all’intero comparto “più responsabilità e risorse per gli organi competenti alle ispezioni nei cantieri edili, per prevenire e non solo per contare le vittime e gli infortuni in tutto il sistema delle costruzioni”.

