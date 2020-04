CORONAVIRUS. Salizzoni: “Il problema del Piemonte è la velocità di risposta”

CORONAVIRUS. Mauro Salizzoni, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte e direttore del Centro trapianti delle Molinette di Torino in pensione, è intervenuto a Che Tempo che Fa sulla situazione dell’emergenza coronavirus in Piemonte. “Il picco dei contagi, in Piemonte, si è registrato tre settimane dopo Lombardia ed Emilia-Romagna. Non è solo un problema di tamponi, ma di velocità della risposta ai problemi che si pongono“.

Salizzoni ha spiegato anche la necessità di utilizzare la mascherina, che in Piemonte non è ancora obbligatoria perché si sta attendendo la distribuzione a tutti i cittadini. “Intanto chi le ha le utilizzi, sappiamo che non servono a difendere se stessi ma gli altri, quindi cominciamo ad usarle – dice rispondendo ad una domanda di Luciana Littizzetto – Ho 46 anni di mascherina sulle spalle, ed è giusto cominciare ad utilizzarle, tanto meglio quando le avranno tutti”.

