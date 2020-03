CORONAVIRUS. “Contagion” 2020: città deserte, mascherine finite, negozi chiusi, lavoratori dei pochi alimentari e farmacie aperti che si sentono come in trincea. “Chiuso per Covid 19”. “E’ un sacrificio oneroso, ma prevale il senso di responsabilità civile”. “Siamo chiusi fino a nuovo avviso”. “Ci [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti