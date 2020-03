CORONAVIRUS. Aggiornamenti ora per ora (venerdì 13 marzo)

Ore 11

Le misure precoci aiutano il contenimento



Le misure precoci, coordinate e mirate per ridurre la diffusione del Coronavirus riescono a contenerlo davvero. Senza la diagnosi precoce, l’isolamento dei casi, le restrizioni ai viaggi e i cordoni sanitari il numero di persone infette sarebbe stato, in Cina, 67 volte più grande di quello che poi effettivamente è stato. A dirlo è uno studio dell’Università di Southampton che ha simulato diversi scenari epidemici della Cina continentale. La ricerca ha anche scoperto che se questi interventi di contenimento si fossero applicati una, due o tre settimane prima, i casi si sarebbero ridotti rispettivamente del 66%, dell’86% e del 95%, limitando in modo significativo la diffusione geografica della malattia. Tuttavia, se queste stesse misure fossero state avviate una, due o tre settimane dopo, il numero di casi avrebbe potuto registrare un aumento rispettivamente di 3, 7 o 18 volte. La ricerca ha anche scoperto che il miglioramento della rilevazione delle malattie, l’isolamento dei casi e l’allontanamento sociale (ad esempio, la cancellazione di grandi eventi pubblici, il lavoro da casa e le chiusure scolastiche) hanno probabilmente avuto un impatto maggiore sul contenimento rispetto alle restrizioni legate ai viaggi. Gli autori suggeriscono che la Cina dovrebbe proseguire con le azioni di distanziamento sociale per i prossimi mesi per evitare che il numero di casi aumenti nuovamente dopo la revoca delle restrizioni di viaggio a fine febbraio. La diffusione del coronavirus, però, sta avendo le sue ricadute anche sul tessuto economico e sociale. Uno studio dell’Università di Warwick ha notato un forte aumento delle ricerche di Google indicative di ansie e paure economiche. In un’analisi su 190 Paesi si è notato un aumento delle ricerche sui temi della recessione, della sopravvivenza e delle teorie della cospirazione. Dopo il primo caso di Coronavirus che tocca una singola nazione, in questo stesso Paese arrivano ad aumentare tra il 20 e il 50%.

Oltre 20% dei decessi sono avvenuti in Italia

Due decessi su dieci collegati al coronavirus sono avvenuti in Italia: i 1.016 morti del nostro paese rappresentano infatti il 21% delle circa 5.000 persone decedute a livello mondiale con diagnosi di Covid-19. E’ quanto si apprende nell’aggiornamento “Coronavirus: quello che c’è da sapere”, pubblicato dall’Istituto Malattie Infettive Spallanzani il 12 marzo, e basato su dati dello European Centre for Disease Prevention and Control e della Protezione Civile. La nostra percentuale, in continua crescita, ci rende secondi solo alla Cina, che conta l’66% dei decessi (percentuale in continua diminuzione), ovvero 3.172. Dopo di noi l’Iran con il 7,4% di decessi (354) e la Corea del Sud con 1,4% (66). In quest’ultimo caso si nota un numero particolarmente basso di decessi rispetto agli oltre 7.869 casi registrati.

Frontalieri Vco, temiamo che la Svizzera chiuda il confine

‘C’è molta confusione e temiamo che, nel breve periodo, anche la Svizzera adotterà misure più stringenti per l’emergenza Coronavirus”. Così il coordinatore dei frontalieri nel Verbano Cusio Ossola (Vco), Antonio Locatelli. “Ci aspettiamo tra non molto la chiusura delle frontiere, almeno per i lavoratori impiegati in attività non strettamente indispensabili – sostiene Locatelli – Presumo ovviamente che verranno lasciate aperte per gli operatori del settore sanitario, come dottori, infermieri e operatori sanitari specializzazioni di cui il Ticino non può assolutamente fare a meno. Mentre in Ticino regna il caos – aggiunge – nel Vallese c’è un’inspiegabile tranquillità, si entra tranquillamente esibendo in dogana il permesso di lavoro e pare quasi ci sia meno consapevolezza dell’emergenza globale”.

Morto 88enne ad Asti, faceva parte comitiva Alassio

E’ morto all’ospedale di Asti, dove era ricoverato dal 26 febbraio, Giovanni Battista Rabino, 88 anni, politico e sindacalista di Asti. Faceva parte della comitiva di anziani rientrata il 18 febbraio scorso dall’hotel di Alassio, ed era positivo al coronavirus. Lo rende noto la direzione sanitaria dell’Asl di Asti. Ex sindaco di Montaldo Scarampi (Asti), suo paese d’origine, Rabino ha ricoperto diversi incarichi alla Camera e al Senato nella IX, X e XI Legislatura. Esponente della Democrazia cristiana, era molto conosciuto per l’attività sindacale nella Coldiretti. “Ciao Gianni, con un groppo in gola ti saluto, rileggendo il tuo libro che racconta il tuo impegno verso gli altri” scrive l’assessore del Comune di Asti, Mariangela Cotto.

Sull’Autosole solo tir e poche auto

All’ora di punta del mattino non c’è sulle tangenziali di Milano non ci sono le consuete code, anzi non c’è nulla. Solo poche auto e qualche camion. Uno spettacolo che somiglia a quello dell’Autostrada del Sole, la più trafficata d’Italia che al momento è dominio assoluto dei tir, qualche furgone. Pochissime auto. A Somaglia – in quella che fino a qualche giorno fa era la zona rossa – nel Lodigiano, l’autogrill è chiuso. A San Zenone, nel milanese, ci sono i camion parcheggiati e solo qualche auto, da cui scendono persone che fra dubbio e speranza entrano nel punto di ristoro per prendersi un caffè al bancone. Sono questi infatti praticamente gli unici bar rimasti aperti in tutta Italia. I cartelli di mantenere la distanza di un metro ci sono e anche un cestone accanto alla cassa con il disinfettante per le mani in vendita, ma di mascherine e guanti non c’è traccia fra i pochissimi avventori.

Da imprese green 300mila euro a due ospedali

Trecentomila euro raccolti per iniziativa del gruppo Sostenya con il supporto istituzionale di Confindustria Cisambiente saranno destinati agli ospedali Sacco di Milano e San Martino di Genova per sostenere la ricerca e l’attività di contrasto alla diffusione dell’epidemia da coronavirus. Nel darne notizia con un comunicato, Sostenya e Confindustria Cisambiente spiegano che la raccolta fondi è stata è stata avviata tra le imprese dei servizi ambientali e e delle energie rinnovabili. I donatori oltre ai due promotori sono Baseco, Biancamano, Corioni, Ecosavona, Green Up, Innovatec e Img2.

Esperta, letalità fino 12 volte maggiore Italia

Una letalità “fino a 12 volte maggiore rispetto alla Corea del Sud è quella che sta facendo registrare in Italia il Covid-19: a contribuire a questo tragico primato sono l’eterogeneità dei trattamenti in tutto il territorio e la scarsa tracciabilità dei casi positivi asintomatici a cui non viene effettuato il tampone nonostante siano stati a stretto contatto con uno o più pazienti accertati, contribuendo in modo inarrestabile alla crescita del contagio”. Questo il monito dell’Associazione Mondiale delle Malattie Infettive e i Disordini Immunologici (WAidid), presieduta da Susanna Esposito. “Diagnosi precoce, isolamento e trattamento sono i cardini per tenere a bada l’epidemia. Ma la tracciabilità si rivela fondamentale – afferma Esposito in una nota, anche Professore Ordinario di Pediatria all’Università di Parma -. I positivi asintomatici o con pochi sintomi continuano a mantenere alta la circolazione del virus e recenti dati pubblicati su The Lancet dimostrano come la mediana dell’eliminazione virale sia di 21 giorni e non di 14 giorni. Ciò significa che una parte di positivi in Italia circola liberamente perché non sa di essere positiva e un’altra parte esce di casa ancora positiva dopo la quarantena domiciliare di 14 giorni perché nessuno controlla che il tampone si sia negativizzato. Ritengo sia corretto invitare la popolazione a stare a casa, ma non basta. È essenziale che ai contatti stretti di casi positivi sia effettuato il tampone per la ricerca di COVID-19, cosa che finora è avvenuta in una assoluta minoranza di situazioni. Inoltre, molto importante è rivedere, e continuamente aggiornare a seconda delle evidenze progressivamente disponibili, la modalità di trattamento, che ad oggi risulta essere differente tra un Centro e l’altro”.

Coldiretti, prorogare i contratti lattiero-caseari

“Con la situazione d’emergenza sanitaria in atto per il coronavirus occorre confermare e prorogare gli attuali contratti lattiero-caseari e rimandare le trattative quando sarà ristabilita la normalità”. Questa la richiesta di Fabrizio Galliati, presidente di Coldiretti Torino, in vista della prossima scadenza, il 31 marzo, della campagna lattiero-casearia 2019-2020. “Il Piemonte è tra le prime regioni, a livello nazionale – spiega Galliati – per la produzione di latte con 10 milioni di quintali annui, 2000 aziende produttrici e 51 specialità di formaggi. Chiediamo a supermercati, ipermercati e discount di aderire con atti concreti alla campagna di mobilitazione #MangiaItaliano privilegiando negli approvvigionamenti i prodotti del nostro territorio. Questo vale anche per i prodotti lattiero-caseari. La richiesta alla Gdo, Grande distribuzione organizzata, è che, con senso di responsabilità, scelga il made in Piemonte”.

Torino, chiude anche il centro sociale Gabrio

Anche i centri sociali a Torino chiudono per l’emergenza Coronavirus. “In 25 anni è la prima volta che ci troviamo costretti a prendere una decisione così difficile e sofferta” sono le parole con cui il Gabrio, sodalizio di area autonoma tra i più conosciuti in Italia, annuncia la sospensione delle attività e lo stop. “Le ultime settimane – spiegano – stanno incidendo come non mai sulle nostre vite, così come su quelle di tutte e tutti, introducendo elementi di complessità che fatichiamo ancora a capire come gestire, sia come individui che come collettivo. Allo stesso tempo ci è chiaro, come forse non mai, la necessità di ricercare e sperimentare nuove forme di autogestione e autorganizzazione, di solidarietà e di lotta. La fase attuale ci pone davanti a enormi sfide. Dobbiamo avere la forza di coglierle, rivendicando la necessità di mantenere spazi di democrazia dal basso in un quadro normativo, politico e sociale che diventa giorno dopo giorno sempre più preoccupantemente autoritario”. “Iniziamo – è la conclusione del messaggio – un periodo di assemblea permanente, di analisi, confronto e discussione”.

M5s, anche in Piemonte si sperimentino farmaci

“Attivare anche in Piemonte la sperimentazione dei farmaci contro il Covid-19”: lo chiede la capogruppo M5s in Regione, Francesca Frediani, con i consiglieri Giorgio Bertola e Sean Sacco. “Apprendiamo dal sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) – affermano i tre esponenti pentastellati – che sono stati promossi due studi sperimentali per valutare l’uso del farmaco antivirale Remdesivir presso 5 centri presenti sul territorio nazionale: l’ospedale Sacco di Milano, il Policlinico di Pavia, l’Azienda ospedaliera di Padova, l’Azienda ospedaliera Universitaria di Parma e l’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. E dalle agenzie di stampa apprendiamo che la Roche ha messo a disposizione gratuita un altro farmaco, il Tocilizumab antiartrite, già usato in Cina e presso alcune strutture italiane a Napoli, Milano, Bergamo e Fano”. “Chiediamo quindi al presidente Alberto Cirio e all’assessore Luigi Icardi – aggiungono – di individuare subito in Piemonte le strutture presso le quali avviare le sperimentazioni farmacologiche e metterle nella disponibilità dell’Aifa”.

Esce per cercare attrezzi palestra, denunciato

E’ uscito di casa, di notte, per andare nella palestra del paese vicino a prendere in prestito attrezzi da usare a casa. Un 23enne astigiano di Cunico è stato denunciato per non aver osservato la prescrizione sul contenimento del contagio. E’ uno degli 11 denunciati nell’Astigiano dai carabinieri del Comando provinciale. Tra questi anche due minorenni di Canelli, che insieme a un amico maggiorenne erano usciti di casa per andare a danneggiare cassonetti delle differenziata del paese, e due pregiudicati astigiani, colti in flagranza mentre riversavano rifiuti vicino ad un capannone a Castelnuovo Calcea.

Consorzio vini donano 30 mila euro alla Regione

Trenta mila euro alla Regione Piemonte dai tre Consorzi di tutela del Brachetto d’Acqui docg, dell’Asti e del Moscato d’Asti docg e di Barbera d’Asti e Vini del Monferrato per l’emergenza coronavirus. “Si tratta di denaro – spiega il presidente del Consorzio del Brachetto, Paolo Ricagno – che devolviamo per la lotta all’epidemia da covid-19, per l’acquisto di tre respiratori indispensabili all’assistenza dei malati più gravi”. “E’ un doveroso ringraziamento – spiegano i tre presidenti dei Consorzi – da parte della filiera vitivinicola piemontese, a chi da settimane è impegnato nella lotta contro la pandemia, in un periodo così complicato per il Piemonte, per l’Italia e per il mondo intero”.

16 sindaci chiedono stop attività Fca Melfi

Sospendere le attività dello stabilimento Fca di Melfi (Potenza) e delle industrie dell’indotto automotive “fino a quando non verranno poste in essere tutte le misure previste dal Dpcm dell’11 marzo sull’emergenza coronavirus”: è la richiesta fatta da 16 sindaci della zona del Vulture-Melfese in una lettera inviata al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. L’attività nella fabbrica lucana è stata sospesa temporaneamente ieri: la ripresa è prevista per lunedì prossimo, 16 marzo. In particolare, i sindaci hanno chiesto al governatore lucano “di rappresentare al Governo, in modo urgente nelle prossime ore, le preoccupazioni dei rappresentanti istituzionali territoriali, dei lavoratori e delle loro famiglie, sui rischi concreti connessi alle condizioni di sicurezza negli stabilimenti industriali del settore auto nella zona industriale di San Nicola di Melfi”. La lettera è stata firmata dai sindaci di Atella, Barile, Forenza, Ginestra, Lavello, Melfi, Maschito, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele e Venosa (Potenza).

Ad Ferrari, se necessario faremo di più

“Abbiamo messo in atto misure straordinarie per garantire a tutti condizioni di lavoro più adatte alla situazione, senza perdere di vista la continuità aziendale. Ma voglio rassicurarvi: se sarà necessario fare di più, lo faremo”. Lo scrive l’ad di Ferrari, Louis Camilleri, in una lettera inviata ai dipendenti: “La Ferrari, come sempre, si prenderà cura delle proprie persone”. Ferrari oggi ha annunciato di aver ridotto al minimo la presenza dei lavoratori nello stabilimento modenese di Maranello per l’emergenza coronavirus.

Nella lettera Camilleri sottolinea come “quello che stiamo vivendo oggi è un momento in cui qualcosa di molto piccolo, un virus invisibile agli occhi, sta imponendo un cambiamento alle famiglie, alle comunità, a un Paese e probabilmente al mondo intero”. E, aggiunge, “naturalmente anche alla Ferrari”. L’ad conferma che “la salute e il benessere delle nostre persone viene al primo posto nei nostri pensieri e non voglio che nessuno di voi possa pensare che queste siano solo parole”, perché, prosegue Camilleri, “questa emergenza ci sta ricordando qualcosa che forse avevamo dimenticato nel mondo frenetico in cui viviamo: che dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri. Dei nostri genitori, dei nostri figli, dei nostri amici, di chiunque ci sia vicino”. Dunque, “i valori umani sono sempre stati le nostre fondamenta ancora più che l’innovazione: passione, rispetto, attenzione agli altri, lavoro di squadra, coraggio” e – conclude Camilleri – “oggi più che mai questi valori della Ferrari devono restare solidi e aiutarci a vincere anche questa sfida imprevista. E ce la faremo. Insieme”.

Esperti, non sospendete terapia antipertensiva

I pazienti ipertesi non devono modificare o abbandonare la terapia antiipertensiva, che si è dimostrata nel corso del tempo in grado di proteggere le persone dal rischio di gravi complicanze cardiovascolari, quali l’infarto, lo scompenso cardiaco, la morte improvvisa e l’insufficienza renale. È la raccomandazione della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa-Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa (SIIA), in riferimento a notizie circolate sulla presunta relazione tra assunzione della terapia farmacologica antiipertensiva (ACE-inibitori, sartani) e rischio di infezione da coronavirus, con la possibilità di sviluppare forme gravi di COVID-19. “Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, questa relazione rappresenta solamente una ipotesi di lavoro e di ricerca, che non deve assolutamente portare il paziente iperteso a sospendere la terapia antiipertensiva”, afferma Claudio Ferri, past president SIIA e Direttore della Medicina Interna presso l’Università degli Studi dell’Aquila. Come tutte le ipotesi, conclude, “dovrà essere sottoposta al vaglio della ricerca clinica, che la SIIA sosterrà con vigore e determinazione sia nell’ambito italiano che internazionale attraverso collaborazioni, con l’obiettivo di raccogliere dati scientificamente attendibili nel più breve tempo possibile”.

Comunità cinese dona mascherine a Città Salute

La comunità cinese dona materiale sanitario alla Città della Salute di Torino . La consegna di mascherine FFP2, tute e guanti avverrà questa mattina, alle ore 12, nel cortile dell’ingresso principale dell’ospedale Molinette. La Direzione della Città della Salute ringrazia “per la solidarietà dimostrata e per i materiale donato”.

Juventus, Dybala positivo è fake news

Paulo Dybala non è positivo al coronavirus. Lo precisa la Juventus, smentendo “categoricamente” indiscrezioni di stampa circolate nelle ultime ore. Dopo la positività di Daniele Rugani, in osservanza alle disposizioni delle autorità sanitarie, l’attaccante argentino è in isolamento volontario come il resto della squadra.

Anfia, resistere e preservare automotive

Resistere e proseguire nello sforzo per preservare la competitività internazionale di un settore di punta dell’economia italiana, fiduciosi che, passata la tempesta, si potranno cogliere i frutti dell’impegno dimostrato in questi giorni difficili. Lo chiede l’Anfia in un manifesto diffuso in rappresentanza della filiera automotive italiana, relativamente all’attuale emergenza Covid-19, tra tutti gli attori del sistema produttivo che l’associazione rappresenta. Nel manifesto l’Anfia ringrazia gli imprenditori del settore, ma anche “le maestranze e gli impiegati di queste imprese, che stanno lavorando nel rispetto delle misure straordinarie, in smart working o negli stabilimenti, rendendo possibile il mantenimento in attività degli impianti produttivi e delle altre funzioni aziendali. Un grazie anche ai sindacati, per la flessibilità dimostrata nell’accogliere queste condizioni di lavoro, consapevoli di trovarsi di fronte a una situazione inedita per tutti gli operatori”. Infine, l’Anfia ringrazia il presidente del Consiglio e il governo “per la responsabilità e la serietà con cui si stanno facendo carico di decisioni non facili per salvaguardare la salute dei cittadini e, al tempo stesso, garantire un futuro al Paese una volta superato il momento critico”.

De Cristofaro, le azioni in campo per la scuola

“Molte sono le questioni che in questi giorni di emergenza stiamo affrontando sul versante scuola, non sempre le soluzioni sono immediate anche perché come ben sapete, la situazione è in continua evoluzione”. Lo scrive il sottosegretario alla scuola Peppe De Cristofaro su Facebook che informa su tutte le maggiori tematiche su cui il Miur è al lavoro. DIDATTICA A DISTANZA: tutte le scuole che hanno segnalazioni di studenti senza mezzi e strumenti adeguati per partecipare alla didattica a distanza possono richiederli a supportoscuole@istruzione.it Grazie alla collaborazione di tante aziende e alla protezione civile il Ministero è in grado di provvedere. E’ inoltre già partito a cura degli Usr il monitoraggio sulla didattica a distanza di tutte le scuole d’Italia per verificare le modalità più frequentemente utilizzate, la diffusione sul territorio e la partecipazione di docenti e studenti. CARTA DOCENTI: la Ministra Azzolina ha esteso sino al 31 marzo la possibilità di acquistare software e hardware necessari alla didattica a distanza come scanner, webcam, microfoni, ecc. CONCORSI: stiamo continuando a lavorare per quanto possibile alla redazione dei bandi. La riunione del Cspi per i pareri è stata rinviata a data da destinarsi. CORSI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO: il ministro Manfredi ha firmato il decreto che sposta al prossimo 18/19 maggio le prove selettive per i corsi di specializzazione per il sostegno. EDILIZIA SCOLASTICA: ripartiti i fondi alle regioni per la programmazione unica nazionale.

Parcheggi gratis a Novara

L’amministrazione comunale di Novara ha deciso di rendere gratuiti fino al 25 marzo tutti i parcheggi delimitati dalle strisce blu. Il provvedimento è stato adottato in relazione all’emergenza Coronavirus. “Intendiamo agevolare chi ha necessità urgenti di lavoro o di salute”, spiegano in municipio. Il primo intervento del Comune era stato offrire il trasporto sui bus gratuitamente ai dipendenti di ospedale e Asl purché muniti di badge.

Una campagna social in sette lingue diverse per spiegare agli stranieri che vivono in Italia l’emergenza coronavirus. A lanciarla è la coop sociale ‘Arca di Noè’ di Bologna con l’obiettivo di “spiegare meglio e a tutti il contenuto dei decreti della presidenza del Consiglio, tenendo conto che migliaia di persone vivono da poco in Italia e non hanno la padronanza della lingua”. Sono stati così realizzati 7 video dove in diverse lingue asiatiche, arabe e africane vengono illustrate le norme di comportamento da osservare in questi giorni. Così, spiega la cooperativa, “sarà possibile raggiungere le principali comunità provenienti da oltre 50 Paesi di Africa, Asia e Medio Oriente per un totale di circa 5 milioni di persone che non hanno la padronanza della lingua italiana”. I video sono raccontati in bengali (parlato da chi proviene dal Bangladesh e una parte dell’India), mandinka (Senegal, Gambia e Guinea Bissau), bambarà (Mali, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea Conakry e Mauritania), tigrino (Eritrea e Etiopia), wolof (Senegal, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mali e Mauritania), arabo (Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Kuwait, Iraq, Libano, Libia, Marocco, Mauritania, Oman, Qatar, Siria, Somalia, Sudan, Tunisia, Palestina, Yemen) e urdu (Pakistan, India, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar, Arabia Saudita). L’invito “a tutte le realtà in contatto con migranti e comunità straniere è a condividere e diffondere ai propri contatti i video con le indicazioni e comportamenti da seguire per limitare i rischi e i contagi”.

All’ospedale di Tortona, 26 nuovi posti letto

Sono 60 i pazienti positivi al COVID-19 ricoverati nell’ospedale di Tortona (Alessandria), un ‘Covid Hospital’ del Piemonte dove sono stati attivati ulteriori 26 posti letto. E’ quanto afferma il Comune. Nel presidio sanitario è stato riattivato il laboratorio analisi; ora verrà riattivato anche quello di microbiologia, che consentirà di effettuare direttamente nella struttura l’analisi dei tamponi test del ‘Coronavirus’.

Casa suore nel Tortonese, 24 in ospedale

Sono 24 le religiose della Casa madre delle Piccole suore missionarie della Carità, a Tortona (Alessandria), che dovranno essere ospedalizzate per accertamenti sul Coronavirus. E’ quanto annuncia il Comune. Le operazioni di triage sono in corso. L’istituto ospita 41 suore. Le altre, che non presentano sintomi, dovranno trascorrere un periodo di quarantena. I locali della Casa madre saranno sottoposti a un intervento di sanificazione. L’allarme era scattato nella notte fra l’11 e il 12 marzo quando alcune suore avevano accusato febbre e difficoltà respiratorie.

Ferrari riduce al minimo lavoratori a Maranello

Ferrari introduce ulteriori misure di prevenzione per salvaguardare la salute dei dipendenti dal coronavirus e nello stabilimento modenese di Maranello riduce al minimo la presenza dei lavoratori, mentre la restante parte dei dipendenti lavora da remoto. Una decisione, spiega l’azienda, in linea con la lettera e lo spirito del decreto del Governo dell’11 marzo 2020 relativo al Covid-19. “La continuità della produzione – sottolinea Ferrari – si fonda sulla continuità della catena di fornitura in un contesto estremamente mutevole che, tuttavia, fino a ora non ha comportato delle problematiche per gli impianti produttivi di Ferrari. Ferrari continuerà a valutare l’equilibrio più corretto fra il benessere dei lavoratori, che ha sempre la priorità, e i bisogni dei partner e dei clienti”.

