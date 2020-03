CORONAVIRUS. Aggiornamenti ora per ora (4 marzo)

Ore 13

Cattaneo, misure contro crescita esponenziale

Rallentare il più possibile lo sviluppo esponenziale dell’epidemia di coronavirus: è questo l’obiettivo delle misure allo studio del governo. Lo ha detto oggi la senatrice Elena Cattaneo, docente dell’Università Statale di Milano, intervenendo in Senato durante la discussione sul decreto legge Coronavirus. “Fra le questioni fondamentali oggi, per permettere al sistema sanitario di reggere, c’è il contenimento del rischio esponenziale”, ha detto. “Le statistiche ci dicono che ogni contagiato è come una biglia che ne colpisce altre due, contagiandole” e “le misure che votiamo oggi e le prossime che il governo sta già mettendo a punto hanno esattamente l’obiettivo di rallentare l’effetto esponenziale di queste biglie per schiacciare la curva dei contagi, diluirli e distribuirli nei giorni e sul territorio dando la possibilità ai nostri ospedali pubblici e privati di farsene carico”.

Bazzaro, a Venezia e zone colpite solo briciole

“Stanziare 3,6 miliardi di euro per soccorrere l’economia del Paese in ginocchio per il coronavirus è impensabile. Servono almeno 50 miliardi; per il settore del turismo, fortemente in difficoltà a causa delle continue disdette, servono misure per un totale di 10 miliardi. Ma il governo di Conte e di Di Maio è nel caos più assoluto e la loro inadeguatezza rischia di provocare danni irreparabili in un momento davvero delicato per il Veneto e le altre zone colpite. In questi giorni Venezia sta vivendo giorni difficili a causa delle poche presenze soprattutto di turisti stranieri. Secondo i numeri forniti dall’Associazione veneziana albergatori una decina di strutture hanno fatto le pratiche per chiudere, moltissimi hotel sono totalmente vuoti, alcuni hanno qualche stanza occupata. Le presenze in questi giorni sono fra lo 0 e il 10%. Per questo è assolutamente indispensabile che la maggioranza riveda le risorse e tenga conto del piano presentato dalla Lega a tutela di imprese e commercio. Mai come in questo momento servono azioni di buonsenso e di sostegno ai territori: Venezia non è assolutamente una zona a rischio e deve tornare immediatamente alla sua normalità”. Lo afferma in una nota il deputato veneziano della Lega Alex Bazzaro.

Rinviata visita del capo della polizia a Cuneo

Rinviata a data da destinarsi la visita a Cuneo del capo della polizia e direttore generale della pubblica sicurezza Franco Gabrielli. Era prevista per venerdì 6 marzo in Prefettura con un breve incontro con alcuni amministratori, ma l’emerganza coronavirus ha comportato un rinvio alle prossime settimane.

Mancano 5.000 infermieri in aree più a rischio

Dal 2009 al 2018, il Servizio Sanitario Nazionale ha perso oltre 12mila infermieri per il blocco del turnover. “In Italia – ricorda Mangiacavalli – ne mancano oltre 53mila” e la carenza di infermieri calcolata dal Centro studi Fnopi solo in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, sarebbe di oltre “5.000 infermieri negli ospedali e almeno il doppio sul territorio”, una cifra quindi “più che doppia rispetto agli organici reperibili in emergenza”. Di fronte a una carenza di tali dimensioni, “richiamare in servizio i colleghi pensionati rappresenta si una risposta immediata, ma è un placebo rispetto alla necessaria terapia d’urto”: ne servirebbero ben di più di quelli ex pensionati o neolaureati per riportare gli organici in linea con le indicazioni internazionali, in base alle quali un infermiere, durante il suo turno, dovrebbe prendersi cura al massimo di 6 pazienti. “Cosa significa la carenza di infermieri lo stiamo purtroppo vedendo nel peggiore dei modi in questo periodo di emergenza dovuta al coronavirus e non vogliamo nemmeno immaginare cosa accadrebbe nelle regioni meno virtuose con uno scenario simile a quello settentrionale”. Questa situazione, conclude Mangiacavalli, dovrà portare il servizio sanitario a ripensarsi fortemente, soprattutto in termini di investimento sul personale”.

Federalberghi Torino, perdite marzo 1 mln giorno

Il tasso di occupazione degli alberghi è fermo al 25% per l’area urbana di Torino e al 15% nella provincia (nello stesso periodo dell’anno scorso si attestava sul 60-65%), con perdite stimate in 1 milione di euro al giorno. Sono i dati previsionali di marzo di Federalberghi che “certificano l’effetto del Coronavirus sul comparto”. “Chiediamo la sospensione di tutti i tributi locali e misure urgenti di compensazione per tutelare investimenti e livelli occupazionali. Ci troviamo di fronte a un’emergenza senza precedenti che richiede misure straordinarie per tutelare il tessuto economico della nostra provincia”, commenta Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino.

Ore 12

Ospedale di Tortona è parzialmente ‘zona rossa’

L’ospedale di Tortona (Alessandria) diventa parzialmente ‘zona rossa’ a causa della questione Coronavirus. Questo il senso dei provvedimenti adottati dalla scorsa notte, in via di urgenza, per la presenza di pazienti contagiati. Alcune aree sono state chiuse, mentre altre continuano a operare regolarmente: i servizi sono stati riorganizzati d’intesa con Mario Raviolo, coordinatore dell’Unità di Crisi regionale, il sindaco Federico Chiodi e la direzione generale del presidio sanitario.

Sabato scorso a Tortona al pronto soccorso si era presentato un ultrasettantenne per il quale, inizialmente, era stato escluso il contagio al Coronavirus. Ne era stato comunque disposto il ricovero. In seguito a un aggravamento delle sue condizioni era stato fatto un tampone. Ieri l’uomo è stato trasferito a Torino. Il Centro trasfusionale, il Day Hospital Oncologico, l’area preparazione dei farmaci oncologici, il magazzino, Dialisi e cucina continuano a operare. Isolato, invece, un reparto di Medicina dove ci sono stati casi di positività, con i pazienti all’interno e il personale, con stanze di riposo dedicate. Sono stati evacuati i ricoverati in Ortopedia e Chirurgia, reparti che, al termine delle operazioni, saranno bonificati e, come tutto il resto della struttura, dedicati ai pazienti affetti da Covid-19 in base al progetto ‘Covid-19 Hospital’, che è già stato avviato. Le zone operative avranno accessi privilegiati. I lavoratori non a rischio possono uscire, mentre per gli altri è prevista una quarantena all’interno dell’ospedale in aree dedicate; da fuori entreranno con dispositivi di protezione individuali.

Olanda sconsiglia i viaggi in Nord Italia

Il ministero degli Esteri dei Paesi bassi ha innalzato ad arancione il codice che si applica alle regioni del Nord Italia come conseguenza dell’epidemia di coronavirus. “Per prevenire ulteriori infezioni”, sono quindi sconsigliati i viaggi “non essenziali” nelle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria.

Sindaco Novi visita ospedale, tutto regolare

Visita del sindaco Gian Paolo Cabella, oggi, all’ospedale ‘San Giacomo’ di Novi Ligure per verificare di persona la situazione del presidio sanitario ed esprimere apprezzamento per l’attività di tutti gli operatori sanitari, “chiamati a un impegno davvero straordinario in questo periodo”. La Direzione sanitaria – si legge in una nota del Comune – informa che attualmente tutti i reparti funzionano regolarmente e sono adottate particolari cautele per quello di Medicina per salvaguardare pazienti ricoverati e personale sanitario.

Piemonte; 81 casi 32 in ospedale

L’ultimo aggiornamento della Regione sulla diffusione del Coronavirus in Piemonte riporta 81 casi – 20 in più rispetto al tardo pomeriggio di ieri: 41 in provincia di Asti, 15 nell’Alessandrino, 11 in provincia di Torino, 5 nel Verbano Cusio Ossola, 3 in provincia di Novara e 3 nel Vercellese. Venticinque persone sono tuttora ricoverate in ospedale. Di questi, 19 sono ospitati in reparti di malattie infettive: 6 ad Asti, 4 a Novara, 5 all’Amedeo di Savoia di Torino, 2 ad Alessandria, 2 a Vercelli. Altri 13 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Finora sono 514 i tamponi eseguiti in Piemonte, 407 dei quali risultati negativi. Dall’Istituto Superiore di Sanità è stato al momento confermato un solo caso, sugli 81 complessivi. Per gli altri si attende ancora il responso dello stesso Istituto.

Nursind, infermieri in isolamento

“Si stanno moltiplicando i casi di pazienti risultati positivi e di conseguenza quelli degli infermieri posti in isolamento domiciliare per essere venuti a contatto con loro. La situazione che ha visto coinvolti diversi ospedali: le Molinette di Torino, per esempio, dove tutti i colleghi del turno pomeridiano di ieri sono stati posti in isolamento. Chi coprirà i turni? Prenderemo infermieri dalle sale operatorie facendo saltare gli interventi? Prenderemo infermieri dai reparti senza poter poi assitere i degenti ? Qual’è la strategia dell’unità di crisi?” E’ quanto chiede Francesco Coppollella, della segreteria regionale di Nurdind Piemonte. “Abbiamo colleghi – afferma – che non percepiscono neppure l’indennità di malattie infettive nonostante il rischio elevato. A fronte delle nostre richieste arrivano solo elogi ed applausi di cui non sappiamo piu che farcene. Se non ci saranno provvedimenti urgenti, pur comprendendo il momento, non esiteremo ad avviare, responsabilmente, azioni di protesta”.

Ore 11

Al via mappatura posti in terapie intensive

La Centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario di Pistoia (Cross) è al lavoro per mappare i posti letto disponibili nei reparti di terapia intensiva degli ospedali italiani, in via preventiva, e per distribuire eventualmente i pazienti ricoverati positivi al coronavirus, se servisse. E’ quanto si apprende dalla Protezione civile. Sulla base degli ultimi dati disponibili sull’emergenza, la media di chi è ora in terapia intensiva è sotto il 10% del totale dei malati ed è concentrato in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Inoltre, medici e altro personale sanitario militare sono in arrivo negli ospedali della Lombardia per supportare il lavoro di medici e infermieri ‘locali’ per l’emergenza. In particolare, si tratta di personale specializzato in terapia intensiva. Disponibile anche l’ex ospedale militare del quartiere Baggio di Milano, per il ricovero dei pazienti di minore gravità.

Lunghe code in tribunale Torino, proteste

Code, assembramenti, ritardi. E’ la situazione segnalata oggi al Palazzo di giustizia di Torino, dove all’attività ordinaria sono state affiancate le disposizioni impartite da Procura generale e Corte d’appello contro il rischio di contagio dal Coronavirus. Non mancano però le proteste soprattutto da parte di avvocati, che lamentano l’inosservanza delle raccomandazioni in materia di sicurezza sanitaria. “Agli ingressi – viene detto all’ANSA – sono ammassate centinaia di persone. Altro che un metro di distanza. E’ un fulgido esempio di come funzionano le istituzioni che dovrebbero rispettare le regole e farle rispettare”. Gli ingressi nelle aule di udienza sono limitati ma questo provoca la formazione di altri assembramenti. “Il mio cliente – spiega un altro legale, Giorgio Strambi – è arrivato alle 8:50. L’udienza doveva cominciare alle 9:30, ma dopo un’ora di coda non era ancora riuscito a varcare il punto di controllo. La controparte, un signore di 93 anni, non si è nemmeno presentata. Riusultato: tutto inutile”.

Turni sanitari anche da altre aree Paese

Per mantenere un’adeguata performance assistenziale delle equipe sanitarie che operano nelle zone colpite da Covid-19 “deve essere pianificato un programma di turnazione, reclutando anche operatori che svolgono attività in altre aree del Paese meno sottoposte a carichi assistenziali legati alla gestione dei pazienti affetti da Covid-19” E’ l’indicazione contenuta nella circolare del ministero della Salute che delinea il piano del Governo per l’incremento della disponibilità di posti letto del Servizio sanitario nazionale in relazione alla gestione dell’emergenza per il nuovo Coronavirus.

Via al piano terapie intensive e infettive

E’ pronto il piano del Governo per aumentare i posti di terapia intensiva sul territorio. E’ delineato in una circolare del ministero della Salute. Si prevede un incremento del 50% dei posti letto in terapia intensiva e del 100% nelle unità di pneumologia e malattie infettive. Prevista la “rimodulazione locale delle attività ospedaliere”, ed è “necessario ridistribuire il personale sanitario per l’assistenza, con un percorso formativo ‘rapido’, qualificante per il supporto respiratorio per infermieri e medici”.

Il percorso formativo “rapido”, indicato nella circolare del ministero, è destinato ad infermieri e medici da dedicare alle aree di terapia sub intensiva. A tal fine, si raccomanda l’utilizzo dei corsi Fad (Formazione a distanza) disponibili presso l’Istituto superiore di sanità. Indicato poi l’utilizzo delle strutture private accreditate “per ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da Covid-19”. Per garantire inoltre il trasporto dei pazienti critici, la circolare indica che “dovranno essere costituiti pool di anestesisti-rianimatori provenienti non solo dalla Regione interessata, ma anche da altre Regioni meno interessate”. Bisognerà poi identificare anche “una o più strutture-stabilimenti ospedalieri da dedicare alla gestione esclusiva del paziente affetto da Covid-19”. La circolare è stata pubblica l’1 marzo 2020 ed è indirizzata a Protezione civile, ministeri, assessorati, federazioni degli ordini e istituzioni sanitarie.

Unione Camere Civili, sospendere udienze

L’Unione Nazionale delle Camere Civili si dichiara “preoccupata per il progressivo diffondersi del contagio da coronavirus in Italia” e richiede al Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che “sia disposta la sospensione immediata di tutte le udienze civili sull’intero territorio nazionale”. “Siamo certi che la sicurezza all’interno delle strutture giudiziarie sta a cuore a tutti, e siamo altresì consapevoli che il dilagare incontrollato del panico può costituire un pericolo peggiore di qualsiasi contagio – dichiara il Presidente di UNCC, avv. Antonio de Notaristefani – È per questa ragione che l’Unione Nazionale delle Camere Civili oggi richiede che sia disposta una sospensione immediata di tutte le udienze sull’intero territorio nazionale, e che sia al contempo disposta la proroga di tutti i termini che non possono essere rispettati per via telematica. Adesso è necessario fermarsi: il rischio di contagio è troppo grande”.

Ore 10

Sindaco, un caso a Silvano d’Orba

Un caso di contagio da Coronavirus è stato registrato per un residente a Silvano d’Orba, nell’Ovadese. Lo ha riportato su Facebook il sindaco, Giuseppe Coco. “Il paziente – scrive – è stato preso in carico dai servizi sanitari la scorsa settimana, dopo che, sin da martedì, accusando i primi malesseri, era rimasto bloccato al proprio domicilio”. E’ stato poi ricoverato all’ospedale di Novi Ligure all’aggravarsi dei sintomi respiratori. “Non risulta – precisa il primo cittadino – che abbia avuto accesso nell’ambulatorio medico del paese”. “Ho ottenuto rassicurazioni – aggiunge Coco – circa il controllo immediato effettuato sulle persone, familiari e non, che hanno avuto contatti diretti con il soggetto, risultati tutti negativi all’esame del tampone e comunque ora sottoposti a quarantena”.

Ocf, tutelare avvocati e magistrati tutta Italia

“La giustizia italiana è tutta in zona rossa”. OCF, l’Organismo congressuale forense, chiede nuovamente e con estrema urgenza di tutelare la salute degli avvocati, dei magistrati, delle parti, dei testimoni e degli ausiliari di tutta l’Italia. “OCF reitera la richiesta,già formulata il 24 febbraio scorso, di intervenire con un provvedimento adottato in via di immediata urgenza che, in aggiunta a quanto già disposto, fronteggi l’emergenza in modo omogeneo e con il quale si disponga la sospensione dei termini sostanziali e processuali e il differimento delle udienze e delle altre attività giudiziarie su tutto il territorio nazionale, per la durata di due settimane”, prosegue l’Organismo Congressuale Forense che è già pronto a collaborare sia in sede consultiva, sia in sede di divulgazione e promozione di queste misure. Laddove però la situazione dovesse rimanere immutata, OCF, “dando riscontro alle numerosissime richieste ricevute, dovrà comunque assumere iniziative atte a garantire in modo più adeguato di quanto oggi non avvenga la salute degli avvocati Italiani e le esigenze di tutela dei diritti dei cittadini”.

Piemonte, chiuso l’ospedale di Tortona

L’ospedale di Tortona (Alessandria) è stato chiuso stamani per una questione legata al Coronavirus. Il sindaco, Federico Chiodi, ha incontrato Mario Raviolo, coordinatore dell’Unità di crisi regionale. Sul posto ci sono anche i carabinieri. Il pronto soccorso e il reparto di medicina erano stati chiusi domenica scorsa dopo l’accesso al pre-triage (il giorno precedente) di un paziente ultrasessantenne: inizialmente l’infezione era stata esclusa, poi era stato disposto il ricovero e, dopo un aggravamento delle condizioni, era stato effettuato il tampone. Ieri l’uomo è stato trasferito all’ospedale Molinette di Torino.

Asl Vercelli assume infermieri

L’Asl di Vercelli ha in corso nuove assunzioni di personale, soprattutto infermieristico, per fronteggiare l’emergenza coronavirus. I primi 6 infermieri prenderanno servizio nei prossimi giorni, e a stretto giro altri infermieri, anche di personale interinale, con i quali sono in corso i colloqui. “Si tratta di un provvedimento necessario tra i tanti urgenti e indifferibili – commentano dalla direzione – che questa situazione straordinaria impone per affrontare l’emergenza e, nel contempo, garantire la continuità dei servizi ordinari, compresi quelli relativi alle urgenze sanitarie più tradizionali” L’Asl di Vercelli risponde anche al sindacato Nursing Up, che ieri denunciava “infermieri del Sant’Andrea messi in quarantena volontaria per il covid-19, e che sono stati richiamati in servizio il giorno dopo”. “Si tratta – rispondono dall’azienda – di professionisti preparati, che sanno come comportarsi, e che sono preziosi. Il loro esempio dovrebbe rassicurare la popolazione. Prendiamo le distanze da proclami irresponsabili soprattutto se, come riteniamo, siano dettati da cattiva informazione. Bisognerebbe essere presenti nelle nostre sedi per capire l’impegno e l’attenzione di tutti quanti stanno lavorando in questi giorni”.

Ore 9

Comune Asti riduce rette asili nido

Rette degli asili nido ridotte ad Asti “per alleviare il disagio delle famiglie che fruiscono dei servizi educativi dei sei nidi d’infanzia comunali”. Lo ha disposto la giunta comunale su proposta del sindaco Maurizio Rasero. “Non saranno dovuti – spiega Rasero – gli importi relativi alla settimana dal 24 al 28 febbraio 2020 (già fatturati) e gli importi della settimana dal 2 al 6 marzo 2020, importi che verranno detratti dalla fattura che verrà emessa relativa al mese di marzo 2020”.

Commenti